Her er fotball-gigantenes corona-plan: – Bundesliga vil starte 9. mai

Det er stor usikkerhet knyttet til fotballåret 2020 på grunn av coronaviruset. Her er en statusoppdatering på Europas fem største fotballnasjoner.

Christian Seifert, direktør for ligaforeningen DFL og visepresident i det tyske fotballforbundet, jobber med klubbene på de to øverste nivåene. Han mener at flere tyske klubber trues av konkurs innen kort tid hvis fotballen ikke gjenopptas raskt.

Seifert skal om relativt kort tid presentere en plan for den tyske regjeringen, opplyser Bild-reporter Sven Westerschulze til VG. Målet er at både Bundesliga og 2. Bundesliga skal kunne starte igjen 9. mai.

– Akkurat nå er det ingen spillere i Bundesliga som er syke. Så planen er at alle spillerne skal ta en hurtigtest noen timer før kampen begynner. Det vil kun bli spilt kamper hvis man vet at alle er friske. Hvis en spiller tester positivt, vil han fjernes fra troppen og settes i karantene i 14 dager, sier Westerschulze.

Under en tale til det tyske folk onsdag, fortalte forbundskansler Angela Merkel at regjeringen opprettholder tidligere iverksatte tiltak, som kontaktbegrensninger, til og med 3. mai. Mandag 4. mai vil Tyskland foreta en gradvis åpning av skolene.

Merkel opplyste også at det vil være ulovlig med folkerike arrangementer til 31. august.

– Ligaforeningen og klubbene skal ha et møte neste torsdag. Men det er regjeringen som tar beslutningen om fotballen kan starte igjen eller ikke, og de er opptatt av å ikke gi signaler om at fotball betyr mer enn andre ting, og spesielt ikke mer enn menneskeliv, sier Sven Westerschulze.

DFL-direktør Seifert har tidligere anslått at de vil innebære rundt 240 mennesker å gjennomføre en kamp, men det tallet må trolig ned før det kan spilles matcher.

Ifølge Westerschulze har tyskere generelt foreløpig bare lov til å møte én person som ikke er en del av deres egen familie.

Bild-journalisten forteller at bare to og to spillere i en klubb som Erling Braut Haalands Borussia Dortmund har mulighet til å trene samtidig – og inntil videre er ingen nærkontakt lov.

Frankrike

Torsdag bestemte det franske fotballforbundet at amatørsesongen 2019/20 avsluttes med umiddelbar virkning. Foreløpig er derimot planen å fullføre sesongen for de profesjonelle klubbene.

President Emmanuel Macron varslet mandag kveld en gradvis åpning av portforbudet fra 11. mai – forutsatt at coronautbruddet i Frankrike har avtatt. Det betyr at klubbene tidligst kan begynne å trene igjen på det tidspunktet.

Ifølge avisen L’Équipe foreligger det to scenarioer for Ligue 1-oppstarten: 3.- eller 17. juni – med sistnevnte som det klart mest sannsynlige av de to. Ingen kamper vil i så fall foregå med tilskuere på tribunen.

Med tanke på at Frankrikes grenser inntil videre er stengt for innreise fra ikke-europeiske land, gjenstår det fortsatt å se om stjerner som Neymar rekker å komme tilbake fra Brasil før en eventuell seriestart.

England

Den siste offisielle beskjeden fra Premier League var at fotballen vil starte igjen «når det er trygt og passende».

Flere britiske medier har meldt at det engelske fotballforbundet skal ha foreslått at nasjonalarenaen Wembley og fotballsenteret St George’s Park kan brukes til å spille Premier League-kamper på nøytral bane, under ekstremt kontrollerte forhold, uten tilskuere og med mulighet for opp til fire kamper hver dag.

Men ifølge The Times skal et flertall av Premier League-klubber ha gitt uttrykk for at de mener sesongen bør avsluttes innen 1. juli for å unngå kaotiske tilstander knyttet til utløpte kontrakter for spillere og ansatte.

Fredag skal det holdes et møte som blir beskrevet som potensielt kritisk for Premier League-sesongen.

Italia

Serie A har stått stille helt siden 9. mars, men president Gabriele Gravina i det italienske fotballforbundet øyner lys i enden av tunnelen.

– Forhåpentligvis starter vi opp med testing i begynnelsen av mai for å forsikre oss om at spillerne ikke er smittet, og at de dermed kan trene, sa han til Sky Sports Italia på mandag.

Forbundet har også gitt uttrykk for at de fortsatt er fast bestemt på å fullføre sesongen, selv om dette skulle medføre å spille utover sommeren.

Spania

Spanjolene begynte denne uken en forsiktig gjenåpning av landet som medførte at hundretusener vendte tilbake til jobb. Men det gjelder foreløpig ikke fotballspillerne.

Martin Ødegaards Real Sociedad ønsket å trene igjen etter påske, men det ble ikke godkjent av idrettsrådet CSD, som er et selvstyrende regjeringsorgan.

Foreløpig har det ikke kommet indikasjoner på når La Liga eventuelt kan være i gang igjen.

– Jeg tror det blir vanskelig å fullføre sesongen. Jeg tror ikke det kan la seg gjøre, sier Barcelona-stjernen Sergio Busquets til radiokanalen Cadena COPE.

Fotballsesongen ruller videre i Hviterussland:

Publisert: 16.04.20 kl. 19:36

