I AKSJON: Zlatan Ibrahimovic utfordrer Richard Magyar på Hammarby-trening denne uken. Foto: Pontus Orre, Aftonbladet

Hammarby-profil om overraskende Zlatan-besøk: – Han løfter hele laget

Hammarby-stopper Richard Magyar (28) forteller at coronaviruset har skapt en krevende situasjon – men inntredenen til Zlatan Ibrahimovic har vært et lyspunkt.

– Det er veldig kult og inspirerende. Han er en spiller som løfter kvaliteten til hele laget på treningene våre, forteller Magyar på telefon til VG.

Ibrahimovic kjøpte 25 prosent av Hammarby i november i fjor. Torsdag for en drøy uke siden dukket AC Milan-spilleren plutselig opp på trening med Stockholm-laget, etter at han hadde tatt med seg familien hjem til Sverige da coronaviruset stoppet all fotball i Italia.

– Hvem kunne forutse dette med corona? Vi må bare prøve å leve og nyte livet. Ikke bekymre oss for mye. Jeg har en familie å ta hånd om. Har de det bra, har jeg det bra, har Ibrahimovic uttalt i et intervju med Svenska Dagbladet.

Fikk forbud

Midtstopper Magyar, som selv har vært utenlandsproff i Tyskland, har den siste tiden hatt flere dueller med det svenske fotball-fenomenet på kunstgressbanen til Hammarby.

Klubbene i Sverige har kunnet trene som normalt siden slutten av mars – og Hammarby startet for fullt igjen denne uken.

– Jeg hadde aldri møtt ham før. Han er en bra spiller. Han har veldig mye kunnskap, som vi hører på, forteller Magyar.

Bare tilstedeværelsen til Ibrahimovic mener Hammarby-stopperen har bidratt til at hele laget har skjerpet konsentrasjonen og hevet kvaliteten. Stockholm-klubben har de siste dagene forberedt seg på å spille treningskamper i tiden som kommer. Fem matcher var planlagt for mai – men torsdag ettermiddag kunngjorde svenske myndigheter at det foreløpig er forbudt.

PÅ FELTET: Ibrahimovic tar for seg i en duell. Magyar (i grønn vest) er tilskuer. Foto: Henrik Montgomery, Nyhetsbyrän

– Tøft mentalt

Magyar aksepterer myndighetenes avgjørelse og mener Hammarby-mannskapet «må gjøre det beste ut av situasjonen». Stopperen forteller samtidig at usikkerheten knyttet til coronaviruset har vært krevende å håndtere.

– Det er en vanskelig situasjon. Det er tøft mentalt. Det er så uklart hva som skjer. Vi hadde satt oss mål tidligere i oppkjøringen, så ble ting utsatt på ubestemt tid. Da var det som at luften gikk ut av oss litt. Men vi har taklet det bra. Nå har vi fått ladet om litt mentalt og det kjennes bedre ut nå, forteller Magyar.

les også Svenske helsemyndigheter snur – nei til seniorfotball

– Vil dere være komfortable med å spille kamper igjen snart, slik situasjonen er i Sverige nå?

– Ja, det vil jeg si. Samtidig må vi ha respekt for det myndighetene sier og de restriksjonene som finnes.

I Norge er restriksjonene enda strengere. Spillerne har ikke lov å trene i større grupper enn fem, ingen nærkontakt er tillatt og det er ingen som vet når kampaktiviteten kan gjenopptas.

– Jeg er ingen pandemiekspert. Jeg regner med at Norge har tatt sine beslutninger basert på hva som er best for landet deres. Det ser litt annerledes ut her, men vi må bare høre på dem som kan dette best, sier Magyar.

Publisert: 18.04.20 kl. 13:46

