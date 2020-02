KAN BLI BLÅ: Fredrik Oldrup Jensen før Odds kamp mot Bodø/Glimt i fjor sommer. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Vålerenga i dialog med Oldrup Jensens klubb: – Har forhørt oss om hva som skal til

Dag-Eilev Fagermo har ikke lagt skjul på at han ønsker Fredrik Oldrup Jensen (26). Nå har Vålerenga tatt kontakt med telemarkingens belgiske klubb.

Nå nettopp

Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen sier til VG at Oslo-klubben har kontaktet Zulte Waregem. Dagsavisen meldte onsdag at den tidligere Odd-spilleren nærmer seg avtale med Vålerenga.

– Vi har forhørt oss om hva som skal til. Det er ikke mer konkretisert, opplyser Vålerengas sportssjef.

Han vil ikke si noe om hvordan responsen fra Belgia lød. Men Fredrik Oldrup Jensen selv har tidligere uttalt til VG at han hadde fått signaler på at han burde kunne gå svært billig fra klubben, til tross for at kontrakten hans løper til juni 2021.

– Voldsomt dyrt blir det uansett ikke, og jeg regner med at det er mulig å få meg ut gratis. Begge parter kan iallfall være interesserte i at det skjer noe i dette vinduet, sa Oldrup Jensen 4. februar.

Overfor Eurosport tirsdag åpnet Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for at hans tidligere midtbaneanker fra Odd (i to perioder) slår følge med den nyansatte VIF-treneren til Intility Arena.

– Det kan hende. Nå er det Jørgen som styrer spillerlogistikken. Jeg er opptatt av å slanke troppen før jeg forsterker den, uttalte Fagermo på direkte spørsmål om Fredrik Oldrup Jensen.

Samtidig beskriver han stallen han arvet fra Ronny Deila som «for stor».

– Vi jobber bevisst med å få tallet ned, sa Fagermo.

Torsdag morgen reiser Vålerenga til spanske Marbella for et 12 dagers treningsopphold.

Publisert: 12.02.20 kl. 16:45

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser