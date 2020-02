GJORDE JOBBEN: Martin Ødegaard (i midten) presser Real Valladolid-spiller Fede San Emeterio i fredagens kamp. Foto: Javier Etxezarreta / EFE

Januzaj fikset ny seier og klubbrekord for Real Sociedad

(Real Sociedad – Real Valladolid 1–0) Et hodestøt fra Adnan Januzaj (25) sikret Real Sociedad den åttende seieren på de ni siste kampene – og plasserer Martin Ødegaards klubb i fin posisjon for Champions League-spill kommende sesong.

Den tidligere Manchester United-spilleren var et aktivum hele kvelden og avsluttet et flott Real Sociedad-angrep med å score matchens eneste mål etter 60 minutter. Det betyr at baskerne overnatter på tredjeplass på La Liga-tabellen på like mange poeng som Sevilla og Atlético – og vil dessuten ha én kamp til gode når rivalene om Champions League-plass (krever topp fire) har spilt sine kamper søndag.

I tillegg var 1–0-seieren den syvende hjemmetriumfen på rad. Det er klubbrekord for Real Sociedad.

Januzajs andre seriemål på to kamper ble til ved at Martin Ødegaard mottok et innkast fra høyreback Joseba Zaldua midt på banen før han spilte opp Mikel Oyarzabal i mellomrommet med et smart pasningsvalg. Spanjolen «vegget» med Zaldua, tittet opp foran mål og løftet ballen inn til Januzaj, som skallet seg til å bli matchvinner.

Den første timen hadde vært relativt innholdsløs, også for Martin Ødegaard. Men nordmannen hadde flere fine involveringer mot slutten av matchen og endte med å være La Real-spilleren med flest pasningsforsøk (53). Han traff medspiller på 45 av dem og fikk også bokført tre såkalte nøkkelpasninger, flest på banen sammen med matchvinner Januzaj. Dessuten vartet nordmannen opp med denne «Zidane-bevegelsen»:

