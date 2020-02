Januzaj fikset ny seier for Champions League-jagende Real Sociedad

(Real Sociedad – Real Valladolid 1–0) Et hodestøt fra Adnan Januzaj (25) sikret Real Sociedad den åttende seieren på de ni siste kampene – og plasserer Martin Ødegaards klubb i fin posisjon for Champions League-spill kommende sesong.

Oppdatert nå nettopp

Den tidligere Manchester United-spilleren var et aktivum hele kvelden og avsluttet et flott Real Sociedad-angrep med å score matchens eneste mål etter 60 minutter. Det betyr at baskerne overnatter på tredjeplass på La Liga-tabellen på like mange poeng som Sevilla og Atlético – og vil dessuten ha én kamp til gode når rivalene om Champions League-plass (krever topp fire) har spilt sine kamper søndag.

I tillegg var 1–0-seieren den syvende hjemmetriumfen på rad i serie og cup. Det er bestenotering for Real Sociedad som La Liga-klubb. Ifølge La Liga-ekspert Petter Veland i Viasat vant klubben åtte strake i Segunda (nivå to) i 2009/10.

VG Live: Referat her!

Januzajs andre seriemål på to kamper ble til ved at Martin Ødegaard mottok et innkast fra høyreback Joseba Zaldua midt på banen før han spilte opp Mikel Oyarzabal i mellomrommet med et smart pasningsvalg. Spanjolen «vegget» med Zaldua, tittet opp foran mål og løftet ballen inn til Januzaj, som skallet seg til å bli matchvinner.

Den første timen hadde vært relativt innholdsløs, også for Martin Ødegaard. Men nordmannen hadde flere fine involveringer mot slutten av matchen og endte med å være La Real-spilleren med flest pasningsforsøk (53). Han traff medspiller på 45 av dem og fikk også bokført tre såkalte nøkkelpasninger, flest på banen sammen med matchvinner Januzaj.

GJORDE JOBBEN: Martin Ødegaard (i midten) presser Real Valladolid-spiller Fede San Emeterio i fredagens kamp. Foto: Javier Etxezarreta / EFE

PS! Førstkommende onsdag spiller Real Sociedad returoppgjør i cupsemifinalen mot Mirandés og leder 2–1 fra første kamp. Den ser du på VG+.

Publisert: 28.02.20 kl. 22:52 Oppdatert: 28.02.20 kl. 23:31

Fra andre aviser