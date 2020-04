STOLT: Martin Ramsland i møte med VG på Sør Arena før sesongstart. Til høyre: En 12 år gammel Martin Ramsland på Start-kamp, med fullt supporterutstyr. Foto: Knut Espen Svegaarden, VG/Privat

«Sørlandets frelser» om playoff-sjokket: – Umulig å toppe

KRISTIANSAND (VG) 29. oktober 2005: 12 år gamle Martin Ramsland knyter Start-skjerfet hardt rundt halsen. Skuffet forlater han Kristiansand stadion.

Lite aner han at han 14 år og 42 dager senere, skal bli midtpunktet i et enda større Start-drama.

– Jeg har vært Start-fan hele livet mitt. Det var min eldste bror som bestemte at jeg skulle holde med Start, og da ble det sånn, sier Martin Ramsland, nå 27 år, der vi sitter på et møterom på Sør Arena.

Ramsland, lys i luggen som en sommerdag på Sørlandet, og blid som bare en sørlending kan være, skal fortelle VG om den største dagen i hans liv: 11. desember 2019, dagen han fortsatt ser på som uvirkelig.

– Jeg er ikke kristen, men jeg begynte nesten å tro på et eller annet den dagen på Åråsen, sier Martin Ramsland. Han smiler mye, han rister på hodet.

Som sagt: Det er fortsatt uvirkelig. Både for Ramsland. For IK Start. For Lillestrøm SK. For hele norsk fotball, egentlig.

Men for å forstå enda mer av hva der betydde for Martin Ramsland, et navn Fotball-Norge nå er blitt godt kjent med, så må vi tilbake i tid.

– Jeg sto blant Menigheten (Starts supportergruppe). Jeg sang, jeg var på alle kampene i oppveksten, jeg hadde sesongkort, sammen med broren min. Vi er fra et lite sted inne i landet som heter Øyslebø, to mil nord for Mandal. Vi tok tog, 40 minutter hver vei, for å se Start, forteller Martin Ramsland.

PÅ KAMP: Martin Ramsland (12) på kamp med svogeren sin, Peder B. Møll. Foto: Privat

Så 29. oktober 2005 står 12-åringen blant Menigheten og ser klubben i hans hjerte brenne sjanse etter sjanse, få annullerte scoringer, mens et uavgjort resultat mot Fredrikstad ville holdt. Men Start taper. Vålerenga vinner seriegull, og Martin Ramsland tar skuffet toget hjem til Øyslebø.

Samtidig: Han bestemmer seg for å gjøre alt han kan for å bli så god til å spille fotball at han kan spille for favorittklubben.

Det tar tid.

Start viser ingen stor interesse for en gutt som åpenbart var et talent. I stedet blir det MK i Mandal, der han utvilsomt viser frem talentet sitt, så Strømmen – og Ramsland må helt til Sogndal før Start-ledelsen oppdager at det faktisk finnes en sørlandsk målscorer som spiller innimellom fjellene på Vestlandet.

Men først 4. august 2019, bare fire måneder før han skal bli hele Sørlandets frelser, debuterer Start-supporter Martin Ramsland for Start.

Han scorer ni mål på 12 kamper, og er en viktig spiller for at Start til playoff. Ramsland holder seg unna både scoringer og overskrifter i semifinalen mot KFUM og den første finalekampen mot Lillestrøm. Det er Damion Lowe og Aaron Sigurdssons scoringer som holder Start flytende.

Det hele skal avgjøres på Åråsen, Lillestrøm, 11. desember 2019. Start leder 2–1 etter den første kampen. Kan det holde?

– Kampplanen røk etter to minutter, sier Martin Ramsland – og må le. Simen Kind Mikalsen har akkurat gitt Lillestrøm ledelsen. Lagene er like langt. Det er på en måte «første målet vinner» nå.

Det går 20 minutter til, etter Kind Mikalsens scoring, og Start er ikke med i kampen. Overraskelsen er overhodet ikke der da Thomas Lehne Olsen setter inn 2–0 på Åråsen.

– Ingen våknet da heller, kommenterer Martin Ramsland. Lagene går til pause på 2–0 til LSK.

– Pausepraten var god, den var fornuftig. Vi følte at vi fikk samlet oss igjen, vi skulle på et vis ut og starte på nytt igjen, bestemte vi oss for, forteller Ramsland.

FORTELLER: Martin Ramsland forteller om den uvirkelige kvelden på Åråsen 11. desember 2019. Foto: Knut Espen Svegaarden

Den «samlingen» varer i fire minutter, så står det 3–0. Daniel Gustafsson fører LSK opp i 4–2 sammenlagt.

– Vi hadde tro på at vi skulle snu det. Så kommer 3–0 ...

12 minutter senere skyter Aleksander Melgalvis inn 4–0. Det er spilt 61 minutter på Åråsen.

– På 4–0 var det helt dødt. Jeg husker jeg tenkte: «F ... nå blir det Obos igjen ...» Vi var nede. Vi skapte ikke en sjanse, vi skapte ikke spill. Det skjedde ingen ting, husker Martin Ramsland.

Etter 70 minutter samler Start-gjengen seg, flytter opp en stopper, bestemmer seg for å gjøre et siste desperat forsøk. De har ingen ting å tape på det.

Etter 76 minutter sover LSK-forsvaret litt. Kevin Kabran får ballen til Martin Ramsland, som header inn 4–1 på Starts første sjanse i kampen.

Det blir stille i noen sekunder på Åråsen.

– Den goalen kom ut av ingen ting. Men fikk vi trua på at det kunne gå? Nei, det sto fortsatt 5–3 sammenlagt, og det var bare et kvarter igjen. Men jeg spurtet for å hente ballen, vi måtte jo prøve å få med oss supporterne, sier Martin Ramsland.

Tre minutter senere, 79 minutter er spilt. Start har fått en corner og har prøvd et par skudd, uten at noe skjer. Det kommer en lang ball, som Kevin Kabran header i retning Ramsland. Ballen lander perfekt, Ramsland skyter på første touch – ballen fyker i mål.

4–2. 5–4 sammenlagt. 11 minutter igjen. Kan det gå likevel?

– DEN scoringen ... med 20 minutter igjen, den ga alle energi, både på banen og tribunen. Og vi så at LSK fikk panikk. De skjelte og smelte på hverandre. Jeg husker vi sa til hverandre: «Nå har vi sjansen – de er redde.»

Ramsland hentet ballen i mål – igjen, og la den på midtstreken. 11 minutter på å score et mål? Det er ingen umulighet.

– Det mentale kommer på 4–2, psykologien som ligger der med DEN scoringen. «Bare et mål til. De har panikk ...»

82 minutter: Igjen vinner Kabran en duell. Igjen havner ballen hos Ramsland, som har gamblet på at kompisen skal vinne ballen – og spissen har tyvstartet. Ramsland får ballen. Ramsland skyter. Det er ikke et godt skudd. Men skuddet lurer forsvaret og sniker seg inn bak keeper.

Det står 4–3. 5–5 sammenlagt. I øyeblikket er Start i Eliteserien – på flere scorede bortemål enn Lillestrøm ...

Men det er fortsatt lenge igjen.

– Frode Kippe kommer inn. Det er hans siste kamp for LSK, og i norsk fotball, vi vet han kan skape kaos bare ved å være der. Og jeg skal innrømme at jeg tenkte at det ville være typisk at Kippe kom inn og avgjorde på overtid, etter en dødball eller et langt oppspill ...

En overtent Ramsland får gult kort rett etter den siste scoringen.

– Jeg hadde sjukt mye energi, sier Martin Ramsland – og må le.

Dommer Tom Harald Hagen legger til syv minutter. Men tiden går, LSK virker kjørte, døde. De skaper lite.

– Det kom en røykbombe inn på banen. Takk for det, LSK. Vi fikk stopp i spillet, organisert oss. Tiden går.

Så blåser dommer Hagen.

BLE HELTEN: Damion Lowe (fra venstre), Martin Ramsland og Mathias Bringaker etter drømmekvelden på Åråsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

På seks minutter har Martin Ramsland, som knapt har scoret et hat trick i hele sitt liv, sendt Start tilbake fra de døde med tre scoringer. Han løper bort til supporterne, de han selv sto med på Kristiansand stadion med bøyde nakker for 14 år siden.

Nå står Ramsland og supporterne der som vinnere.

– Du kan ikke forstille deg at noe sånt kan skje. Det skal egentlig ikke skje heller. Det tok lang tid før det gikk opp for meg ... det er jo ikke normalt ... nei, jeg vet ikke ... det er ganske sjukt.

– Og det er umulig å toppe, sier Martin Ramsland – om det som trolig for alltid vil forbli hans største dag som fotballspiller, den uvirkelige kvelden da ballen bare falt riktig tre ganger etter hverandre – og Martin Ramsland fra lille Øyslebø ble verdens beste sørlending.

– Jeg kikket opp mot himmelen da den tredje også gikk inn, jeg skal innrømme det ... smiler Martin Ramsland.

Han hadde aldri trodd det skulle være mulig.

Seks magiske minutter var nok.

Det er kanskje mer mellom himmel og jord enn vi aner.

Publisert: 12.04.20 kl. 09:25

