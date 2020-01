SKUDDSIKKER: Ederson - her fotografert under oppvarmingen til Wolverhampton-kampen - er Manchester Citys beste straffeeksekutør, ifølge Pep Guardiola. Foto: ANDREW YATES / X03469

Guardiola: Her er min beste straffeskytter

Gang etter gang har Manchester City bommet på straffespark. Pep Guardiola har avslørt hvem han mener er hans beste straffeskytter.

Men det spørs om han tør å bruke denne mannen, for det er keeperen Ederson (26).

– Ederson er den beste. Tro meg, han er vår beste straffeskytter, sa Pep Guardiola etter kampen mot Sheffield United, ifølge Daily Mail.

Der misset Gabriel Jesus. I julen misset Raheem Sterling mot Wolverhampton. Og sist vår, i Champions League mot Tottenham, var det Sergio Agüero som ikke klarte å få ballen i mål fra 11-metersmerket.

– Ederson har ikke blod i årene. Han er så rolig, så han kunne gjøre det, sier Guardiola.

Han innser at han må se nærmere på valg av straffeskyttere nå som Champions League snart starter igjen. Og City møter Real Madrid.

– Jeg har alltid gitt spillerne tilliten. Men jeg må ta avgjørelsen om hvem som skal ta straffene. I Champions League er det så viktig, ettersom slike detaljer kan gjøre forskjellen.

Edersons forbilde har alltid vært landsmannen Rogério Ceni, som - til tross for at han var målmann - scoret 131 mål i sin karrière. Han tok både straffespark og også frispark som ble tildelt nær motstanderens mål.

– Jeg kan både bruke kraft og teknikk, sier Ederson selv om sine straffeegenskaper.

Manchester City-supporterne ble bortskjemt da Yaya Touré og Mario Balotelli var i klubben. Begge hadde 100 prosent uttelling. Touré hadde 15 mål på 15 forsøk, Balotelli åtte på åtte.

Det fortelles at Joe Hart løp æresrunde etter å ha reddet en straffe fra Balotelli på trening.

Ifølge Manchester Evening News har Guardiola i det siste overlatt til spillerne selv å bestemme hvem som skal skyte straffer.

Publisert: 25.01.20 kl. 12:13

