«Vi vet at vi må forsterke oss. Vi vet det.»

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har åtte dager på seg for å finne spillere som kan hjelpe troppen resten av sesongen. Nordmannen erkjenner at det begynner å haste.

Natt til lørdag den 1. februar stenger overgangsvinduet i Premier League. Drøye tre uker ut i vinduet har Manchester United fortsatt til gode å signere en spiller.

Med tanke på at nøkkelspillerne Marcus Rashford, Paul Pogba og Scott McTominay er ute med langvarige skader, og at United har tapt fire av sine syv kamper denne måneden, kan den siste drøye uken av vinduet bli helt avgjørende for klubbens – og kanskje Solskjærs – skjebne denne sesongen.

På spørsmål om United kan tåle å gå ut av overgangsvinduet uten å hente forsterkninger, svarer Solskjær langt på vei «nei», selv om han ikke bruker akkurat dét ordet:

– Vi jobber for å forbedre troppen og få inn spillere. Forhåpentligvis kan vi få noen avtaler i havn.

– Jeg tror alle kan se at disse spillerne tøyer grensene. Jeg har ingen klager på noen av dem, for de gir absolutt alt de kan, sier Solskjær etter 0–2-tapet mot Burnley:

– Vet at vi må forsterke oss

Han innrømmer at den tynne United-troppen nærmer seg smertegrensen for hvor stor belastning den kan tåle.

– Spillernes grenser tøyes veldig. Noen av dem har nok spilt mer enn de burde, og mer enn de forventet, sier Solskjær.

For eksempel har 19 år gamle Brandon Williams startet seks kamper på rad i løpet av bare 19 dager. 22 år gamle Daniel James har startet 21 seriekamper av 24 mulige i sin første Premier League-sesong.

– Det er ikke som om vi har ti spillere på benken som vi kunne brukt som rotasjon, sier Solskjær og fortsetter:

– Jeg er ansvarlig for det som skjer på banen. Vi er selvfølgelig ute etter å forsterke oss. Vi vet at vi må forsterke oss. Vi vet det.

– Trenger en viss type spillere

Han har signert tre spillere som Manchester United-manager: Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og James. Langt flere har forlatt klubben – mange av dem uten å bli erstattet: Marouane Fellaini, Ander Herrera, Romelu Lukaku, Ashley Young, Matteo Darmian, Antonio Valencia Chris Smalling (lån) og Alexis Sánchez (lån).

Tre inn, åtte ut.

– Vi tok en avgjørelse om å la noen spillere dra, for vi måtte få en ny start med et klart mål foran oss, og det betyr at vi trenger en viss type spillere i troppen. Vi vet at vi må få inn både kvalitet og kvantitet, sier Solskjær.

– Hvor lang tid kommer denne opprydningen til å ta?

– Det er tingen med fotball, det er dynamisk. Det er alltid spillere som kan overraske deg, på en god måte og en dårlig måte. Det er opp til spillerne å skjønne at vi er privilegerte som representerer verdens beste og største klubb. Det er en plikt vi har hver dag, på og utenfor banen. Jeg kan ikke gi et annet svar enn at det er en pågående ting, sier United-sjefen.

