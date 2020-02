ENGASJERT: Martí Cifuentes under praten med VG i slutten av januar. Foto: Thomas Andreassen

Cifuentes fra opprykk til bråk og kutt: – Har ikke vært enkelt

SANDEFJORD (VG) Her er «belønningen» Sandefjord-trener Martí Cifuentes (37) får etter fjorårets opprykk: Budsjettet barberes med fem millioner kroner.

– Det har ikke vært enkelt å snakke med spillere om dette. De hadde kanskje forventet å få mer i Eliteserien. Men fordelen ved ikke å ha penger er at vi får spillere som virkelig bryr seg, sier Cifuentes, som i dette intervjuet også åpner opp om konfliktene som preget Sandefjord i fjor høst.

Spanjolen har fått en utfordring som er svært uvanlig når man tar steget fra Obos-ligaen til Eliteserien: Budsjettet går fra i overkant av 40 til rundt 35 millioner kroner.

Hovedsponsor Komplett trekker seg ut etter å ha hatt navnerettighetene til stadionet de siste tretten årene.

– Det er naturligvis ingen som ønsker dette. Når man rykker opp, vil man videreføre og utvide satsingen, men vi må tilpasse oss realitetene, sier daglig leder Espen Bugge Pettersen, som videre forteller at klubben er i dialog med Komplett om en annen type sponsoravtale.

Sponsor-smellen kommer etter en bråkete høst der Cifuentes etter opprykket ikke kunne love at han ble med videre, før han uttalte seg kritisk i Sandefjords Blad om hvordan klubben hadde utviklet seg.

En ferie som ikke var helt avklart med daglig leder Espen Bugge Pettersen skapte også uro, og styreleder Gunnar Bjønness var ute i Sandefjords Blad og meldte at han ikke hadde dratt på ferie to dager etter siste kamp og at han «liker folk som gjør jobben de er satt til å gjøre».

VIL UNDERHOLDE: Martí Cifuentes på treningsfeltet i Sandefjord. Han har begrenset med midler, men vil styre kampene og spille offensiv fotball. Foto: Thomas Andreassen

Han mente det var mulig å løse det som ble omtalt som en konflikt mellom Bugge Pettersen og Cifuentes.

Når VG møter Cifuentes på kontoret i slutten av januar er han energisk, hyggelig og veldig positiv til det aller meste. Han mener at det i høst «ble skapt en større greie enn det egentlig var».

– Det er sant at vi hadde ulike meninger om hvordan vi skulle bygge fremtiden til klubben, men det handlet ikke bare om investeringer eller penger. Jeg er bare trener, og jeg respekterer den økonomiske situasjonen til klubben. Jeg er en veldig lojal trener som alltid støtter klubbfilosofien, sier Cifuentes, som fra kontoret har utsikt til en helt grønn naturgressmatte, selv om vi bare skriver januar.

«Problematisk trener»

I fjor sommer ble Sandefjord plassert i såkalt «rød sone» av NFF, og Cifuentes begynte å stille spørsmål rundt ambisjonene.

– Jeg sa at klubbens ambisjoner hadde endret seg, og det var alt. Fra da av hadde vi gode samtaler i klubben. Lederskap handler også om å ta beslutninger som ikke er best for deg selv, men for gruppen og klubben. Det er mange som har sagt at jeg er en problematisk trener. Jeg bryr meg ikke om det. Noen ganger må du røske i ting for å kunne oppnå noe, mener Cifuentes, som sommeren 2018 fikk i oppdrag å gjøre Sandefjord til en topp 10-klubb før kontrakten går ut etter 2020-sesongen.

– Utfordringene vi har nå gjør det mer komplisert. Det betyr ikke at klubben endrer retning eller ambisjon. Oppdraget er der, men noen ganger må du endre tempoet.

MÅ KUTTE: Tidligere toppkeeper Espen Bugge Pettersen, nå daglig leder, blir intervjuet av VG i Sandefjord. Foto: Thomas Andreassen

Espen Bugge Pettersen sier at diskusjonene har handlet om økonomi og at klubben ønsket å endre litt kurs. Han mener det nå er full enighet om grepene. Som flere andre klubber i Eliteserien har Sandefjord valgt å satse på yngre og gjerne lokale spillere.

Han vedgår likevel at det føles rart å kutte budsjettet etter et opprykk.

Erik Mjelde (lagt opp), Håvard Storbæk (klar for Storm i 4. divisjon), Mohamed Ofkir (til Sarpsborg 08) og Pontus Engblom (til GIF Sundsvall) er borte. Ifølge Cifuentes har snittalderen gått fra 30–31 år til under 25 år. Det er omtrent null kroner å kjøpe spillere for.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson har totalslaktet Sandefjord som et middels Obos-lag, og han har uttalt til Sandefjords Blad at «det ser beksvart ut».

– Jeg respekterer alles mening. Jobben min er å vise at de tar feil, kontrer Cifuentes, som vedgår at det vil være en god prestasjon å unngå nedrykk når man ser på historien.

– Men jeg vil ikke bare si at det er målet. Vi skal ta tre poeng hver uke ..., sier katalaneren, som ikke viker fra sin egen filosofi.

– Jeg har ikke endret meg. Vi skal være offensive og dominere ballbesittelsen. Min filosofi handler ikke bare om hvordan vi spiller, men også hvordan vi bygger klubben, jobber med akademiet og hvilke spillere vi ønsker å signere. Jeg er ganske fornøyd med hvordan det har vært i halvannet år.

Cifuentes sier at han aldri ble kontaktet angående trenerjobben i Vålerenga, en jobb som gikk til denne spøkefuglen:

Publisert: 04.02.20 kl. 16:38

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

