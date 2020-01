MYE Å TA TAK I: Ole Gunnar Solskjær ankommer Manchester Uniteds treningsanlegg tirsdag morgen med mange ting i tankene, inkludert mulige overganger og en økende skadekrise. Foto: Eamon and James Clarke

Solskjær om spillerkjøp: – Kan ikke gi agenter kontrollen

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) forklarer hvorfor Manchester United er forsiktige med å gå med på å betale urimelig pris og gi etter for krav fra agenter.

Nå nettopp

Denne helgen skrev blant andre VG at United har støtt på utfordringer i forhandlingene med Sporting om midtbanespilleren Bruno Fernandes fordi partenes verdsetting av portugiseren er langt unna hverandre.

Klubben har store midler tilgjengelig, men ønsker kun å bruke pengene på det de anser som de riktige spillerne – til den rette prisen. Det innebærer at de ikke har intensjoner om å betale overpris for Fernandes eller andre spillere.

– Det er et par … dere kjenner til diskusjonen … det kan hende vi kan ha den senere … men vi ønsker selvfølgelig ikke å bidra til inflasjon i prisene. Det er viktig at vi bruker sunn fornuft, svarer Solskjær på spørsmål om han støtter at klubben tar et tydelig standpunkt mot høye overgangssummer.

Solskjær fortsetter svaret sitt med å rette fokuset mot urimelige krav fra agenter, og det som kan fremstå som en referanse til superagent Mino Raiola, som Solskjær har sendt stikk mot tidligere.

Etter at Erling Braut Haaland valgte å signere for Borussia Dortmund, kom det påstander fra engelsk hold om at Manchester United hadde støtt på problemer i forhandlingene med Haalands agent Raiola.

Ifølge The Times nektet Manchester United å gå med på Raiolas krav om at Haaland skulle ha en utkjøpsklausul i kontrakten sin. Denne skal ha vært på over 500 millioner kroner.

– Det er også andre ting når du signerer spillere. Du må beholde kontrollen, sier Solskjær i forlengelsen av svaret om høye overgangssummer.

– Du kan ikke gi agenter kontrollen ved å gi utkjøpsklausuler og sånt. Det har vi blitt tilbudt, og for meg må vi ha kontrollen, sier Manchester United-manageren.

Han nevner ikke Haaland eller Raiola ved navn, men dette er den eneste kjente saken der en utkjøpsklausul har blitt nevnt som et mulig hinder i en potensiell overgang til Solskjærs United.

– Jeg vet ikke om det er Manchester United som sprer dette, men hvis de gjør det så prøver de å redde ansikt, og det finner jeg rart og skuffende, sa Raiola til The Telegraph etter medieoppslagene om Haaland og Manchester United.

Pappa Alf-Inge Haaland er gjort oppmerksom på Solskjærs uttalelser, men ønsker ikke å delta i diskusjonen.

– Det er alltid spilleren som har det siste ordet. Det er ikke slavekontrakter lenger. Det var Erling som hadde lyst til å gå dit, sa han om sønnens overgang da han møtte VG på Marbella for halvannen uke siden.

Erling Braut Haaland, som også har vært klar på at det var hans personlige valg å dra til Borussia Dortmund, debuterte lørdag i Bundesliga. Han kom inn fra benken og scoret tre mål på 20 minutter mot Augsburg.

Da VG spurte Solskjær om en reaksjon på Haaland-overgangen etter 0–2-tapet mot Arsenal første nyttårsdag, svarte han slik:

– Dortmund har signert en fantastisk gutt. Jeg kan ikke svare noe mer enn det.

Publisert: 21.01.20 kl. 23:31

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 22 21 1 0 52 – 14 38 64 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 23 14 3 6 48 – 23 25 45 4 Chelsea 24 12 4 8 41 – 32 9 40 5 Manchester United 23 9 7 7 36 – 27 9 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser