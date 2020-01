KLAR: Sander Berge er Sheffield United-spiller. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sander Berge solgt til Sheffield United for rundt 250 millioner

SHEFFIELD (VG) Overgangen er i boks: Sander Berge (21) har skrevet under på kontrakten som gjør ham til Sheffield United-spiller.

VG kunne torsdag ettermiddag avsløre at Asker-gutten torsdag hadde signert en 4,5-årskontrakt med klubben som ligger på åttendeplass i Premier League.

Sheffield United bekreftet kort tid senere overgangen med en video på Twitter og beskjeden «Velkommen, Sander».

Overgangssummen, som ifølge VGs informasjon skal ligge rundt 250 millioner kroner, «knuser» den engelske klubbens kjøpsrekord, opplyser Sheffield United.

– Sander er en vi har kjent til i en god stund nå. Vi har fulgt ham over en lengre tidsperiode. Han var en spiller vi utpekte som en som kunne komme inn og virkelig forbedre oss. Vi er utrolig fornøyde med at han har takket ja til å komme hit, sier manager Chris Wilder i en pressemelding.

Det begynte for alvor å bevege seg rundt Berge i helgen, da VG avslørte at Sheffield United hadde fått et bud på rundt 200 millioner kroner avslått av Genk.

De siste dagene har det foregått hektisk møtevirksomhet i Belgia, før partene etter hvert kom til enighet om de siste detaljene i overgangen, som er Sheffield Uniteds dyreste kjøp gjennom tidene.

Onsdag kveld var Berge på plass i England sammen med sin agent Morten Wivestad. De møtte Sheffield United-manager Chris Wilder på et hotell i byen.

Torsdag gjennomførte Berge den medisinske testen, mens de siste detaljene om hans personlige betingelser ble finpusset. Nå kan han kalle seg Premier League-spiller.

