Sander Berge har signert for Sheffield United

SHEFFIELD (VG) Overgangen er i boks: Sander Berge (21) har skrevet under på kontrakten som gjør ham til Sheffield United-spiller.

VG får opplyst at Asker-gutten torsdag ettermiddag har signert for klubben som ligger på åttendeplass i Premier League.

Overgangssummen skal ligge et sted mellom 200 og 250 millioner kroner.

Det begynte for alvor å bevege seg rundt Berge i helgen, da VG avslørte at Sheffield United hadde fått et bud på rundt 200 millioner kroner avslått av Genk.

De siste dagene har det foregått hektisk møtevirksomhet i Belgia, før partene etter hvert kom til enighet om de siste detaljene i overgangen, som er Sheffield Uniteds dyreste kjøp gjennom tidene.

Onsdag kveld var Berge på plass i England sammen med sin agent Morten Wivestad. De møtte Sheffield United-manager Chris Wilder på et hotell i byen.

Torsdag gjennomførte Berge den medisinske testen, mens de siste detaljene om hans personlige betingelser ble finpusset. Nå kan han kalle seg Premier League-spiller.

