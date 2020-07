GAMLE RIVALER: Marcelo Bielsa og Pep Guardiola har kjempet mot hverandre. Her fra 2012, med Bielsa som trener for Athletic Bilbao og Guardiola som Barcelona-sjef, Foto: Albert Gea / Reuters

Guardiola hyller Leeds-helten: – Umulig å kopiere

Manchester City-manager Pep Guardiola (49) er, som Leeds-fans verden over, full av lovord om Marcelo Bielsa (65).

Oppdatert nå nettopp

– Han er umulig å kopiere - og det er det som gjør ham så spesiell. Min mening er at det er fantastisk for engelsk toppfotball at et av hans lag er i Premier League, slik at de får se hvordan lagene hans spiller, sier Pep Guardiola ifølge Yorkshire Evening Post.

Han snakker om Marcelo Bielsa, mannen som forgudes på Elland Road, etter at han tok Leeds tilbake til Premier League etter 16 års fravær.

– Gratulerer. Ikke bare til Marcelo Bielsa, men til alle i Leeds. Det er en historisk klubb, og jeg gleder meg til å spille på stadionet deres. De har gjort en eksepsjonell jobb. Det var mentalt krevende for klubben etter at de ikke rykket opp forrige sesong.

– Men de gjorde det ett år senere. Der viste de kontinuitet, sier Guardiola om Leeds-manageren, som tirsdag fylte 65 år.

ELSKET: Marcelo Bielsas ansikt er overalt etter opprykksbragden. Foto: Kieran Cleeves / EMPICS Entertainment

Leeds-spekulasjoner

Verken Premier League- eller Championship-sesongen er over riktig enda. Og spekulasjonene rundt spillerkjøp- og salg er allerede godt i gang på Elland Road.

Etter uttalelser fra tidligere Leeds-sjef David O’Leary om Leeds-spissen Patrick Bamford er god nok for Premier League, svarer spissen selv syrlig på Twitter:

– Og så er vi i gang.

VGs tips: Leeds-seier

Leeds United - Charlton Athletic spilles først onsdag kveld. Dette er aller siste runde, og Leeds sikret seg ligamesterskapet i forrige uke.

Det var et fortjent opprykk. De var det beste laget - særlig har hjemmefasiten vært solid: 14–5–3. Kun tre andre lag har røket så få ganger hjemme.

Charlton vil med seier garantere Championship-plassen. Motivasjonen i denne kampen ligger dermed hos London-klubben. Det er bare det at laget ikke har maktet å vinne i noen av sine seks seneste kamper (0–3–3). Kun fire borteseirer i inneværende sesong sier sitt.

Vi antar at Leeds vil avslutte sesongen med stil. Selv mot Derby sist stilte de uten noen av de faste, men vant 3–1 likevel. Singleoddsen på hjemmeseier er 1,62 og spillestopp er kl. 20.25 på onsdag.

Publisert: 21.07.20 kl. 15:20 Oppdatert: 21.07.20 kl. 15:36

