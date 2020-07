Odd-spiss til sykehus med «forferdelig» skade i overtidsseier mot AaFK

SKIEN (VG) (Odd-AaFK 3–2) Fem scoringer, et rødt kort, to straffespark, en feilannullert nettkjenning, utskjellinger, taklinger og et avgjørende selvmål på overtid. Det var bare litt av innholdet da Odd vant 3–2 over nedrykkstruede Aalesund i en vanvittig match på Skagerak Arena.

Dermed går Odd opp på en foreløpig 3. plass på eliteserietabellen, mens Aalesunds grufulle start forlenges til 10 kamper uten seier. Syv av matchene er nå tapt.

Skaden til Tobias Lauritsen overskygger imidlertid det meste. Den 22 år gamle telemarkingen hadde endelig blitt barndomsklubbens førstevalg på spissplass etter Torgeir Børvens overgang til Rosenborg tidligere i sommer. Mot Aalesund sendte Lauritsen også Odd iskaldt i ledelsen fra 11-meteren tidlig kampen, men etter en utligning fra Aalesund-spiller Simen Nordli midtveis i omgangen gikk det galt.

Etter å ha kommet først på ballen i en duell med Gudmund Kongshavn, fikk Lauritsen kroppen til AaFK-keeperen over ankelen. Det resulterte et nytt straffespark, men også i et tilsynelatende fryktelig stygt beinbrudd.

– Det er så brutalt og så utrolig urettferdig. Lauritsen har endelig fått sjansen sin på topp for Odd og så kommer det en slik forferdelig skade. Fy f***! En slik skade kan ødelegge hele karrieren, men vi får krysse fingrene for at han slår kraftig tilbake, skriver TV 2-ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

STYGG SKADE: Odds Markus Kaasa fortviler etter å ha konstatert at lagkamerat Tobias Lauritsen ligger nede med store smerter på Skagerak Arena i oppgjøret mot Aalesund. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Dramatisk

De første 45 minuttene i sommersolen i Skien inneholdt også en utvisning for Aalesund-back David Olafsson, etter at islendingen utrolig nok klarte å pådra seg to gule kort for holding i løpet av bare 82 sekunder midtveis i omgangen.

UTVIST: David Olafsson brukte armene til å holde igjen to Odd-spillere på bare 82 sekunder, og fikk dermed marsjordre av dommer Kai Erik Steen midtveis ut i den første omgangen. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

I tillegg fikk de 200 tillatte publikumerne se totalt fire scoringer - signert Lauritsen (Odd), Nordli (AaFK), Espen Ruud (Odd) og Parfait Bizoza (AaFK).

Sistnevnte Bizozas nettkjenning var kveldens vakreste, og kom etter et skrudd skudd med innsiden av høyrefoten som klistret seg i den lengste vinkelen for Odd-keeper Sondre Rossbach fra rundt 17 meter.

Utligningen til Aalesunds kraftfulle midtbanespiller ga Lars Bohinens 10 gjenværende menn håp om lagets fjerde poeng på 10 kamper før andreomgangen.

UT PÅ BÅRE: Tobias Lauritsen ble fraktet til sykehus etter å ha brukket ankelen mot Aalesund i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Stolpetreff

I pausen erstattet Odd-trener Jan Frode Nornes midtbanespillerne Joshua Kitolano og Filip Jørgensen med Kasper Lunding og Fredrik Nordkvelle i jakten på scoring.

Bare fire minutter senere trodde også store deler av Skagerak Arena at Nordkvelle hadde ordnet 3–2 etter å ha dratt seg gjennom AaFK-forsvaret, men skudde traff innsiden av stolpen før Mushaga Bakenga bommet på returen.

For Aalesund var Nordli nær ved å bli tomålsscorerer da også han traff rammeverket på stillingen 2–2, med en innoverskrudd corner.

Etter 82 minutter ropte Odd på laget tredje straffespark i kampen, og kanskje skulle hvittrøyene ha fått det, men dommer Kai Erik Steen mente at Birk Risa ikke ble felt da han gikk i bakken i duell med Jonas Grønner.

Ikke lenge etterpå fikk Kasper Lunding feilaktig annullert en scoring, noe som gjorde det svært ampert på stadion, men på overtid falt avgjørelsen etter et selvmål fra Aalesund-spiss Holmbert Fridjonsson.

Og etter kampen ble Odd-fansen stående igjen å synge kveldens mest ulykkelige manns navn: «Tobias, Tobias, Tobias Lauritsen!»

Publisert: 25.07.20 kl. 20:00

