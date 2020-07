Odd-spiller knust etter kompisens grufulle skade

SKIEN (VG) (Odd-AaFK 3–2) Odd-spiller Markus Kaasa (23) var langt nede etter at lagkamerat og venn Tobias Lauritsen (22) brakk ankelen i 3–2-seieren over Aalesund lørdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Den 22 år gamle Odd-spissen gikk i bakken etter en duell med Aalesund-keeper Gudmund Kongshavn etter en halv time av kampen. Først forsto ikke mange hvor alvorlig skadet Lauritsen var. Heller ikke kompisen Kaasa.

– Jeg ser at han ligger nede. Så løper jeg bort til ham og spør om han har tråkket over. Så sier han: «Jeg tror jeg har brukket det.» Så snur han seg. Da ser jeg ankelen. Det ser helt grusomt ut. Beinet står utover. Jeg klarer ikke å se mer på det. Jeg må bare gå, forteller Kaasa til VG, før han fortsetter:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg blir ganske lei meg, for han er en veldig god kompis. Det er kjipt for ham og veldig kjipt for laget som mister en klassespiller. Jeg skulle gjerne vært uten det beinbruddet til Tobias. Det gjør meg ganske lei meg.

– Hva vil du gjøre med tanke på Tobias nå?

– Jeg må få tak i ham så fort som mulig. Jeg hørte rykter om at han allerede var på vei for å operere. Det blir nok ikke mye søvn i natt. Det blir å tenke på han og prøver å få snakket med ham, forteller Kaasa, som er barndomsvenn av Lauritsen.

Spesiell match

Fem scoringer, et rødt kort, to straffespark, en feilannullert nettkjenning, utskjellinger, taklinger og et avgjørende selvmål på overtid. Det var bare litt av innholdet da Odd vant 3–2 over nedrykkstruede Aalesund i en vanvittig match på Skagerak Arena.

Dermed går Odd opp på en foreløpig 3. plass på eliteserietabellen, mens Aalesunds marerittstart forlenges til 10 kamper uten seier. Syv av matchene er nå tapt.

Skaden til Lauritsen overskygger imidlertid det meste. Den 22 år gamle telemarkingen hadde endelig blitt barndomsklubbens førstevalg på spissplass etter Torgeir Børvens overgang til Rosenborg tidligere i sommer. Mot Aalesund sendte Lauritsen også Odd iskaldt i ledelsen fra 11-meteren tidlig kampen, men etter en utligning fra Aalesund-spiller Simen Nordli midtveis i omgangen gikk det galt.

Etter å ha kommet først på ballen i en duell med Kongshavn, fikk Lauritsen kroppen til AaFK-keeperen over ankelen. Det resulterte et nytt straffespark, men også i et tilsynelatende fryktelig stygt beinbrudd.

– Jeg ble veldig, veldig overrasket da han knekker ankelen. Jeg prøver etter beste evne å si unnskyld der og da. Jeg får skikkelig vondt i magen av at jeg er årsaken til at han knekker ankelen. Han er en spiller på vei opp og frem, og har forhåpentligvis en flott karriere foran seg, sier Kongshavn til VG.

– Det er så brutalt og så utrolig urettferdig. Lauritsen har endelig fått sjansen sin på topp for Odd og så kommer det en slik forferdelig skade. Fy f***! En slik skade kan ødelegge hele karrieren, men vi får krysse fingrene for at han slår kraftig tilbake, skriver TV 2-ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

Her får lagkameratene se bilde av skaden:

Dramatisk

De første 45 minuttene i sommersolen i Skien inneholdt også en utvisning for Aalesund-back David Olafsson, etter at islendingen utrolig nok klarte å pådra seg to gule kort for holding i løpet av bare 82 sekunder midtveis i omgangen.

Se situasjonen her:

I tillegg fikk de 200 tillatte publikummerne se totalt fire scoringer – signert Lauritsen (Odd), Nordli (AaFK), Espen Ruud (Odd) og Parfait Bizoza (AaFK).

Sistnevnte Bizozas nettkjenning var kveldens vakreste, og kom etter et skrudd skudd med innsiden av høyrefoten som klistret seg i den lengste vinkelen for Odd-keeper Sondre Rossbach fra rundt 17 meter.

Utligningen til Aalesunds kraftfulle midtbanespiller ga Lars Bohinens 10 gjenværende menn håp om lagets fjerde poeng på 10 kamper før annenomgangen.

UT PÅ BÅRE: Tobias Lauritsen ble fraktet til sykehus etter å ha brukket ankelen mot Aalesund i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Stolpetreff

I pausen erstattet Odd-trener Jan Frode Nornes midtbanespillerne Joshua Kitolano og Filip Jørgensen med Kasper Lunding og Fredrik Nordkvelle i jakten på scoring.

Bare fire minutter senere trodde også store deler av Skagerak Arena at Nordkvelle hadde ordnet 3–2 etter å ha dratt seg gjennom AaFK-forsvaret, men skrudde traff innsiden av stolpen før Mushaga Bakenga bommet på returen.

For Aalesund var Nordli nær ved å bli tomålsscorer da også han traff rammeverket på stillingen 2–2, med en innoverskrudd corner.

Etter 82 minutter ropte Odd på laget tredje straffespark i kampen, og kanskje skulle hvittrøyene ha fått det, men dommer Kai Erik Steen mente at Birk Risa ikke ble felt da han gikk i bakken i duell med Jonas Grønner.

Ikke lenge etterpå fikk Kasper Lunding feilaktig annullert en scoring, noe som gjorde det svært ampert på stadion, men på overtid falt avgjørelsen etter et selvmål fra Aalesund-spiss Hólmbert Fridjónsson.

Og etter kampen ble Odd-fansen stående igjen å synge kveldens mest ulykkelige manns navn: «Tobias, Tobias, Tobias Lauritsen!»

– Det er forferdelig trist for han og selvfølgelig forferdelig trist for oss, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til VG.

– Kan du si allerede nå om dere vil foreta dere noe på overgangsmarkedet når det åpner i september på grunn av skaden til Lauritsen?

– Det er umulig å svare på nå. Jeg må få oversikt over hvor alvorlig skaden på Tobias er og få samlet tankene litt. Han er nok dessverre ute en stund, men vi har andre spillere på laget som kan ta den rollen. Vi har Mushaga Bakenga som fikk 70 minutter i dag, og det er akkurat det han trenger - trening og spilletid. Han er god nok i massevis til å være en toppspiss i Eliteserien.

Publisert: 25.07.20 kl. 20:00 Oppdatert: 25.07.20 kl. 21:29

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 4 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 5 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser