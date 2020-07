TOPPMØTE: Abid Raja møtte fotballtoppene i Trondheim på Lerkendal onsdag. Her på indre bane etter møtet. Foto: Erik Eikebrokk

Abid Raja møtte RBK-toppene: Rosenborgs corona-tap opp mot 25 millioner

TRONDHEIM/OSLO (VG) RBK-leder Tove Moe Dyrhaug beregner at klubben taper opp mot 25 millioner kroner på tomme tribuner i år. Onsdag var Rosenborg-ledelsen i møte med kulturminister Abid Raja.

Kulturminister Abid Raja (V) gjennomførte et lukket møte med RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug og klubbens styreleder Ivar Koteng onsdag formiddag for å diskutere situasjonen for både topp- og breddefotballen.

Til stede på møtet var også daglig leder i RBK Kvinner, Ragnar Slettestøl, og Erik Rognes, daglig leder i 3. divisjonsklubben Strindheim.

Raja fortalte etter møtet at den økonomiske situasjonen til klubbene og tilskuerrestriksjonene var diskusjonstema.

Toppfotballen fortviler over at de ikke kan slippe inn flere enn 200 tilskuere på grunn av gjeldende corona-restriksjoner, siden for eksempel Danmark har kjørt et prøveprosjekt med flere tilskuere.

Med tomme tribuner går toppklubbene på store økonomiske tap. Rosenborg hadde 12.704 tilskuere i snitt per hjemmekamp i fjor. I år kan de med dagens restriksjoner ende opp mot med 3.000 tilskuere totalt for hele sesongen.

– På publikumssiden så taper vi totalt 20–25 millioner kroner i billettinntekter på ikke å ha folk inne på stadion denne sesongen. Vi taper 2–2,5 millioner per kamp, sier RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til VG etter møtet med Raja.

Hun forteller at klubben nå tærer av egenkapitalen for å komme seg gjennom den tøffe situasjonen. Hun sier hun ikke har tall på det totale tapet til klubben utover billettinntektene.

– Vi er i en heldig situasjon. Men vi klarer ikke mange slike år, sier Moe Dyrhaug som understreker at kompensasjonsordningene vil kunne dekket deler av tapet fremover.

Samtidig RBK havnet bakpå i tetkampen i Eliteserien, blant annet etter tap i forrige kamp:

Raja garanterte at det blir et møte mellom regjeringen og fotballtoppene 10. august og at det først da kan komme endringer.

– Det er nå satt opp et møte mellom Norges Fotballforbund, Norges idrettsforbund, helseminister Bent Høie og meg selv om litt over ti dager, 10. august. Da skal den protokollen jeg bestilte fra NFF, ha blitt ferdig vurdert av helsemyndighetene for få et faktagrunnlag på om vi kan åpne ytterligere opp, sier Raja til VG og andre medier på Lerkendal.

STORE TAP: Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg forteller om store økonomiske tap for klubben. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Kulturministeren har fått sterk kritikk fra Fotball-Norge under corona-perioden. Men selv har han også slått tilbake mot kritikken flere ganger. Denne sommeren har han reist landet rundt. Han fortalte at han hadde møtt flere breddeklubber i Midt-Norge de siste dagene.

Breddefotballen fra 3. divisjon og nedover har reagert sterkt på at det ikke har blitt åpnet for trening med full kontakt og kamper i sommer.

Tidligere i juli oppfordret trener for Flint Tønsberg, tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise, breddefotballen til å "gi faen" i corona-restriksjonene og trene som normalt.

Raja påpeker at det er helsemyndighetene som har bedt regjeringen vente med å åpne opp ytterligere for fotballen. FHI (Folkehelseinstituttet) og Helsedirektoratet sitter nå med NFFs protokoll for forsvarlig gjenåpning av fotballen.

– Basert på den protokollen håper vi å få et nytt råd 10. august, slik at regjeringen har et nytt beslutningsgrunnlag, sier Raja, som lovet RBK-leder Tove Moe Dyrhaug at regjeringen skal gjøre alt det de kan for å gjøre situasjonen så bra som mulig for fotballklubbene.

– Med en gang vi får et nytt råd fra helsemyndighetene, kommer regjeringen til å følge det, sier Raja.

Han var imponert over størrelsen på Lerkendal og så at det var plass til 21.000 tilskuere på de folketomme tribunene.

– Da er det logisk å tenke at det er plass til mange flere tilskuere her. Så det er disse vurderingene helsemyndighetene skal gjøre. Basert på de innspillene de gir vil også vi i regjeringen kunne fatte en ny beslutning, sier Raja.

