KJØRER PÅ: Zlatan Ibrahimovic har tilpasset spillestilen sin – og har sågar vært med på å løfte hele AC Milan. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Heggelund om evigunge Zlatan: – Må være en drøm for treneren

Zlatan Ibrahimovic har rukket å bli 38 år gammel, men fortsetter å vise at alder bare er et tall. Selv i europeisk toppfotball.

Nå nettopp

– Superlativene når det gjelder Zlatan er vi ferdige med. Nå er det bare å nyte oppløpssiden på en fantastisk karriere. Jeg står fast ved, ære være Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, men det er ingen som kan vise en sånn «topp 50 beste mål» som det Zlatan kan. Zlatan altså ... Det er helt brutalt.

Det sier en engasjert Per-Jarle Heggelund, som kommenterer fotball for Strive, til VG.

Siden han forlot Hollywood og LA Galaxy har han tatt med seg Zlatan-showet til motebyen Milano. Der har han notert seg for tolv målpoeng, fordelt på åtte scoringer og fire målgivende pasninger, på 17 kamper.

Den svenske superstjernen har holdt det gående siden hans første sesong i Malmö i 1999. Han har siden spilt for denne ene toppklubben etter den andre: Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United. Og han er ikke lei, ifølge Heggelund.

Ibrahimovic er ikke den eksplosive spissen han en gang var. Han har lagt om spillestilen – og det er nettopp slik han har løftet Milan, mener Heggelund.

– Han er treneren – forlenget ut på banen. Han dropper dypere, peker, styrer og forteller de yngre hva de skal gjøre. Han kommer ned i banen for å være delaktig i spillet. Hvis Zlatan mener laget skal roe ned og trille ball, så gjør de det. Det må være en drøm for Stefano Pioli å ha en sånn ressurs ute på banen, med all sin rutine og erfaring. Han har en fri rolle og vandrer bare dit han føler laget trenger ham.

Fikk du med deg denne suseren fra Zlatan?

En annen årsak til at Milan har sett bedre ut, er at de nå har vinnertyper, mener Heggelund. Ikke bare i Zlatan, men også i Ante Rebic.

– Det må være første gang Zlatan har funnet en likeverdig når det kommer til å være tøff, hard og sette krav. De to er av samme ulla, sier Heggelund, og deler en historie:

– Man så det tydelig i en kamp for litt siden der Zlatan kjeftet på Rebic for en feil. Rebic så bare på Zlatan og viftet ham vekk, noe som fikk svensken til å smile. Det likte han. Og de to sammen er noe av det siste du vil møte som forsvarsspiller når de er i form. Da blir du både rundspilt og du får juling.

Begge disse Serie A-lagene sikret seg hver sin seier på tirsdag. To Zlatan Ibrahimovic-mål var nok til at Milan slo Sassuolo 2–1, mens Atalanta beseiret Bologna med 1–0.

Vertene er 15 poeng bak og slåss i utgangspunktet med Roma om en Europa League-plass. Corona-ligafasiten viser 7–2–0 på ni kamper. Atalanta kan vise til 8–2–0 på ti sommerkamper. Det er med andre to lag med selvtillit som møtes.

Men vi mistenker at MIlano-vertene ikke har glemt 0–5-tapet fra den omvendte seriekampen rett før jul. De er klare for en revansje

Publisert: 24.07.20 kl. 19:12

