STORSEIER: Molde storspilte i angrep og vant til slutt 4–0 mot Strømsgodset. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Effektive Molde tok en ny storseier: – Vi ser solide ut

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Molde 0–4) Strømsgodset var lenge det førende laget, men fikk ikke omsatt de store sjansene til mål. Da vartet Molde opp med en leksjon i effektivt angrepsspill.

Strømsgodset førte spillet i første omgang og burde nok ha tatt ledelsen med Lars-Jørgen Salvesen. Istedenfor var det Molde som tok ledelsen etter et lekkert langskudd fra Eirik Hestad minuttet før pause.

Hjemmelaget startet også den andre omgangen bra, men igjen var det Molde som stod for målene. Etzaz Hussain og Leke James scoret begge i løpet av to minutter og med 3–0 var kampen dermed så godt som avgjort etter 60 minutters spill.

Da Erling Knudtzon så la på til 4–0 etter 80 minutter var i hvert fall kampen avgjort. Molde tok dermed en ny storseier og har nå vunnet med minst tre mål i alle sine tre siste kamper.

– Vi ser solide ut, spiller bra fotball og vi vinner kamper, sier Eirik Ulland Andersen til Eurosport etter kampen.

Med de tre poengene sikret også Molde at de er to poeng bak Bodø/Glimt på toppen av tabellen før de to møtes i Bodø i neste serierunde.

STANG INN: Viljar Myhra må se at skuddet til Eirik Hestad går stang inn og at Molde dermed tok ledelsen like før pause. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Molde måtte vinne for å holde følge med Bodø/Glimt i kampen om seriegullet og var favoritt før kampen borte mot Strømsgodset.

Hjemmelaget hadde kun fem poeng på de siste fem kampene, men seieren i «Ælv Classico» i midtuka hadde tilsynelatende gitt litt selvtillit til Henrik Pedersens menn.

Allerede etter to minutter var beskjeden klar fra Pedersen fra sidelinja: Han ønsket seg tempo, og dansken fikk også se et gnistrende Strømsgodset den første omgangen.

Molde slet med det høye presset og hjemmelaget kombinerte seg flere ganger fint rundt på høyrekanten, hvor Lars-Christopher Vilsvik kom på flere sugende løp fra backposisjon. To ganger fant han også Lars-Jørgen Salvesen mutters alene i feltet, men begge ganger headet spissen like til siden for mål.

UTENFOR: Lars-Jørgen Salvesen hadde mange gode sjanser, men fikk ikke ballen i mål. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Etter å ha blitt presset tilbake gjorde så Molde det topplag ofte gjør: Scorer mål. 44 minutter var spilt da Eirik Hestad mottok ballen på 15 meter, og mens løpene kom rundt ham, valgte den slepne 25-åringen å dra seg utover i banen. Hestad manøvrerte seg til en fin skuddposisjon og fra 18 meter skrudde han ballen fint forbi Viljar Myhra, via stanga, og i mål.

Strømsgodset var nær en utligning med Johan Hove minuttet etter, men Molde kunne noe heldig gå til pause i ledelsen.

Der Strømsgodset var best i første omgang, var det utvilsomt Molde som styrt i andre omgang. Riktignok startet omgangen med gode sjanser begge veier, men da Etzaz Hussain scoret Moldes andre etter et hjørnespark 13 minutter i andre omgang gikk mye av lufta ut av hjemmelaget.

2–0: Etzaz Hussain fikk vendt inne i feltet og satte inn kampens andre mål. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Myhra forærte nesten Molde ett minutt senere, men Leke James fikk akkurat ikke tåa på innlegget fra Hestad. Minuttet senere kom Henry Wingo seg rundt på kanten og la hardt inn i feltet. Der styrte James enkelt ballen i mål fra tre meters hold og dermed var kampen mer eller mindre avgjort.

Riktignok trodde hele Marienlyst at Salvesen hadde skapt en viss spenning i kampen da han sendte av gårde en markkryper fra 20 meter etter 69 minutter, men skuddet gikk kontant i stolpen og ut - som et passende bilde på kampen til Salvesen og Strømsgodset.

Molde økte til 4–0 etter at Nico Mickelson feilberegnet et oppspill. Innbytter Erling Knudtzon kom alene med keeper, og selv om Myhra fikk et par fingre på ballen, smalt skuddet inn via stolpen.

