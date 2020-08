forrige





fullskjerm neste MELLOM BAKKAR OG BERG: Harald Berg (t.v.) og Ørjan Berg på havna i Bodø dagen etter Rosenborgs 3–0-seier i 2000.

Patrick Berg følger i fotsporene til far og bestefar: – Kan ikke være tilfeldig

BODØ (VG) Harald «Dutte» Berg (78) regnes blant norgeshistoriens beste. Det samme gjør Ørjan Berg (51). Nå er det ikke vits for dem å «skjerme» Patrick (22) lenger.

På havna i Bodø setter Ørjan og Patrick Berg seg ned for å en kjapp fotoøkt, akkurat som bestefar Harald og Ørjan gjorde en mai-dag tilbake i år 2000.

I nordlandshovedstaden er det jo slik: Det kommer alltid en ny Berg.

– Man kommer ikke unna at jeg i hvert fall sannsynligvis er faren hans. Jeg kjenner jo moren ganske godt da, ler pappa Ørjan Berg (51).

Humøret er på plass i havna i Bodø, og smilet enda bredere nå enn etter at Ørjan Berg og Harald Berg ble avbildet etter Rosenborgs 3–0-seier i Bodø i mai 2000.

MS Polarlys har akkurat seilet til sjøs når yngstemann kommer nyfrisert og fasjonabelt antrukket, mens pappa sitter og venter i klubbtøyet.

Ørjan Berg er ikke vond å be når det prates fotball. Presspill, løpskapasitet, frispilling, ballbehandling og mental trening er bare noen av faktorene som blir trukket frem om Bodø/Glimts suksess.

– Det er norsk fotballhistorie. Det har aldri vært noe sånt før. Det er jævlig artig. Det er sinnssykt artig å være i Glimt akkurat nå, sier han, og fortsetter:

– En ting er å vinne de kampene her, men den fotballen som blir spilt er helt galskap. Den fotballen har ikke vært i Norge i så mange kamper tidligere, det er jeg ganske sikker på, sier han.

Det er sterke ord fra en mann som står med ni seriemesterskap og fire cupgull fra tiden i Trondheim.

– Jeg spilte på Rosenborg, og det har vært flere gode Rosenborg-år, men med hånda på hjertet så tror jeg ikke at vi spilte sånn fotball.

fullskjerm neste LIKE: Ørjan og Patrick Berg hadde flere likheter under intervjuet på Scandic Havet...

Han sier først at «det er ikke så lenge siden 2003», før han bryter ut i latter når han regner seg frem til at det er 17 år siden Åge Hareides RBK-lag leverte den, inntil i år, beste sesongstarten i Eliteserien.

– Fra den tiden var jo fotballen profesjonell. Vi hadde et bra lag, men den fotballen de spiller nå har ikke blitt spilt i Norge. Ikke så jevnt og trutt som de har gjort det.

Fakta om Ørjan Berg Født 20. august 1968

Posisjon: Sentral midtbanespiller

Debuterte på Bodø/Glimt mot Fauske/Sprint høsten 1984 (16 år og to måneder gammel)

Ni serie- og fire cupmesterskap med Rosenborg

Bronse med Bodø/Glimt i 1995

Øvrige klubber: Monaco (lærling), FC Wettingen, 1860 München (lån), Basel (lån)

Andre meritter: Årets Kniksen (2001) og Kniksenprisen som årets midtbanespiller (2000, 2001 og 2002)

Landslag: 19 kamper og ett mål på A-landslaget* *Ørjan Berg hadde perioder hvor han ikke ville spille på landslaget. Vis mer

Patrick Berg har som følge av en sterk sesong blitt løftet inn i landslagsdiskusjonen. Da VG møtte landslagsassistent Per Joar Hansen i Bodø før hjemmekampen mot Kristiansund, roste han Bodø/Glimts midtbaneanker for hvordan han har taklet «å være Patrick Berg», og sammenlignet det med «å være en del av Kennedy-familien».

– Jeg føler at jeg har lært å flytte fokuset dit jeg vil ha det. Jeg har lært meg å stenge ute det som kommer utenfra og det som kan påvirke negativt. Det handler om å fokusere på mine arbeidsoppgaver og det jeg er god på, sier 22-åringen.

– Supporterne forventer mye, men det hjelper ikke at jeg tenker på det. Jeg må tenke på det jeg skal gjøre.

Fakta om Patrick Berg Født 24. november 1997 (22 år)

Posisjon: Sentral midtbanespiller

Debuterte på Bodø/Glimt mot Odd 7. desember 2014 (17 år og to uker gammel)

Sølv med Bodø/Glimt i 2019

Aldersbestemte landskamper for U16, U17, U18 og U19

Nummer to på VG-børsen 2020 (snitt på 6.75) – bak Jens Petter Hauge (7.00) Vis mer

Da VG kåret de 125 beste fotballspillerne i Norge siden 1961, var både Ørjan Berg (nummer to) og Harald Berg (nummer fem) blant de fem øverste.

– Han er jo en klok mann, Svea (VG-journalist Knut Espen Svegaarden, red.anm.), så det kan godt hende, spøker Ørjan Berg.

fullskjerm neste FORBILDE: Patrick Berg (t.h.) titter skrått opp på pappa Ørjan.

Også Ørjans brødre, Runar og Arild, har vært svært habile fotballspillere.

– Det er jo medfødt. Man kan jo lære veldig mye, men mye er jo medfødt. Man er født med den fysikken og motorikken og sånne ting. Det er sikkert litt væremåte og mentalitet også, så det er nok ikke tilfeldig. Det kan det ikke være, sier Ørjan Berg.

– Noe må være der, så det er nok en blanding av arv og miljø. Litt skjært ned til beinet så har jo fotballen utviklet seg litt siden 1960-tallet, men de grunnleggende egenskapene må du fremdeles ha. Du må kunne dempe den ballen og ha oversikt, uansett hvor fort det går. De beste spillerne ville nok klart seg uansett epoke.

les også Det aller største Berg-talentet

Patrick Bergs far er ikke den som står først i køen for å si sin mening til pressen. Bestefar er enda mer tilbaketrukket. Patrick sier at han selv har blitt «skjermet» mye gjennom barndommen.

– Det er mer at man aldri har stilt opp i noen intervjuer og sånt, sier 22-åringen.

– Ikke sånn familieopplegg, sånn «hjemme hos oss», nei, skyter pappa inn.

– Du er ikke så glad i det?

– Nei, det er jeg ikke i det hele tatt. Det kommer jeg aldri til å gjøre. Alt i orden med de som gjør det, det er hyggelig å lese det, men vi har bare aldri gjort det, sier han og ler.

– Faren min er jo også sånn. Vi legger jo ikke akkurat ut på Facebook hva vi spiser til frokost eller hva vi har gjort i dag.

– Han står ikke først i køen i pressesonen etter kamper, han heller?

– Han sier fort meningen sin, men ikke offentlig, sier Patrick Berg.

LEGENDE: Kanskje står sønnene der hvor Harald Berg står hver dag, som på fredagstreningen før Molde-kampen, og skuer utover Aspmyra, peker og diskuterer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Harald Berg (78) og kameratgjengen er nemlig alltid på plass og spiser lunsj i kantinen på Aspmyra hver dag klokken elleve.

– Det er hjertet og sjelen i klubben når man har en sånn gjeng. Du sa det jo du, Patrick: Om 50 år sitter du og Jens Petter Hauge der og sier at «alt var bedre før», ler Ørjan Berg.

Fakta om Harald «Dutte» Berg Fullt navn Harald Johan Berg

Født 9. november 1941 (78 år)

Posisjon: Spiss, kant, offensiv og sentral midtbanespiller

Debuterte på Bodø/Glimt mot Saltdalskameratene i 13. oktober 1958 (16 år og et ti måneder gammel)

Nordnorsk mester med Bodø/Glimt (1963 og 1964)

Seriegull med Lyn i 1968

Seriesølv med Bodø/Glimt i 1977

Cupmester med Lyn (1967 og 1968) og Bodø/Glimt (1975)

48 mål på 129 kamper i ADO Den Haag (scoret hat-trick i debuten, en bragd som første ble kopiert 43 år senere)

Kåret til årets spiller av VG og tidenes norske fotballspiller av Dagbladets lesere i 1979

43 kamper og 12 mål på det norske A-landslaget** * Han hadde uoffisielle kamper mot militære lag tidligere, men dette er regnet som den første offisielle kampen.

** Harald «Dutte» Berg hadde perioder hvor han ikke ville spille på landslaget. Vis mer

Han synes selv det blir stadig vanskeligere å hevde at alt var bedre før. Samtidig ser 51-åringen klare likheter mellom dagens Bodø/Glimt og hans Rosenborg, inkludert Kjetil Knutsen og Nils Arne Eggen.

– De tenker så likt. På det første spillermøtet i 1999 hadde Rosenborg spilt kamp søndag og jeg kom på mandag. John Carew hadde banket inn et sinnssykt mål. Så gikk de gjennom det, og John fikk en helvetes kjeft av Nils fordi «Mini» var i bedre posisjon, sier Ørjan Berg.

– Det smitter over i det defensive. For du føler at alle gjør den jobben for hverandre. Du ser hvor mange ganger i kampen hvor Jens (Petter Hauge), Kasper (Junker) og Philip (Zinckernagel) sprinter 40 meter for å vinne igjen ballen, sier Patrick Berg.

les også Kaptein Berg ville forlate Bodø/Glimt: – Klokt at jeg ble værende

Det familiære forholdet kommer tydelig til uttrykk når far og sønn nærmest konsekvent har samme sittestilling, samt både avbryter og fullfører hverandres setninger. Da kan man forhåpentligvis også tilgi hverandre for at Patrick Berg «forrådte» resten av familien i den tradisjonsrike romjulsturneringen i Nordlandshallen.

– Kan vi prate om noe annet? ler Ørjan.

– Både Runar og Arild syntes jo det var gøy. Etter ett eller to år så fant Patrick seg et annet lag. De bare ditchet oss, stakk kniven i oss og strødde salt i det.

– Du var jo den eneste av de eldre som var i sånn høvelig god form. Vi andre måtte jo spille alt hele tiden, kontrer Patrick Berg.

– Ja, ja. Det var artig så lenge det varte. Helt til vi ble vraket, sier Ørjan.

