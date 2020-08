FARGERIK: Nuno Espírito Santo gestikulerer med Wolverhampton-spillere rundt seg. Foto: Daniel Leal-Olivas / Pool AFP

Wolves-sjefen: – Det er en tomhet

Wolverhampton hadde sin første kvalifiseringskamp den 25. juli 2019. Mer enn ett år senere er det drømmen om Champions League som driver dem videre i Europa League.

Fem måneder etter kampen i Pireus er det klart for returmøtet med Olympiakos (1–1). Vinneren av Europa League får billett til neste sesongs Champions League.

– Vi var det første laget som startet sesongen, og vi ønsker å være de siste til å avslutte den, sier Nuno Espírito Santo ifølge The Guardian.

– De blir ingen skikkelig ferie for spillerne. Selv i mesterskapsår har det vært minst tre uker ferie for landslagsspillerne. Men det blir ikke mulig i år, sier portugiseren. Den nye Premier League-sesongen starter den 12. september, men klubbene som spiller i Europa, er lovt å få litt ekstra fri.

Wolves-sjefen håper at de snart kan spille for publikum. Han sier ifølge BBC:

– Det er en tomhet, før, under og etter kampene,. Dette er følelsen alle har. Det føles ikke det samme.

Publikum på tribunene i Premier League blir tidligst mulig i begynnelsen av oktober, og det er uklart hvordan det i så fall vil organiseres.

– Min mening er den samme. Vi vil spille med supportere på stadion, sier han, vel vitende om at det er TV-inntektene som gjør det viktig å spille fotball nå.

– Men pandemien er ikke over. Kanskje kommer bølge to. Men samtidig er vi opptatt av å hjelpe fotballen, sier portugiseren ifølge BBC.

Han er klar på at det ikke blir enkelt for Wolverhampton, tross 1–1 i Hellas i den første kampen. Olympiakos slo Arsenal på Emirates i februar - etter å ha tapt hjemmekampen. De har blitt greske mestere for 45. gang denne sesongen, men klarte ikke topp 6-plassering etter å ha tapt mot Chelsea - og dermed kom de bak Tottenham på dårligere målforskjell.

Typisk for Portugals evne til å få frem gode trenere, er at begge klubbene i denne kampen har portugisiske trenere. Nuno Espírito Santo styrer butikken i Wolverhampton, mens Pedro Martins har vært Olympiakos-sjef siden mai 2018. Onsdag kveld gikk ukrainske Sjakhtar Donetsk til kvartfinalen - med portugiseren Luis Castro som trener.

VG-tips: Wolves -Olympiakos

* Wolverhampton har et godt utgangspunkt for avansement etter 1–1 i den første Europa League-kampen. Det er viktig ettersom de ble nummer syv i Premier League, og slik ikke fikk billett til Europa League for neste sesong.

* Molineux-klubben klarte seg brukbart i sommerkampene med fem seirer på ni (5-1-3). De har tidligere under manager Santo vist en herlig evne til å slå tilbake fra nedturer. Det er kort og godt ingen god idé å undervurdere dette Wolves-mannskapet, som er skadefritt.

* Olympiakos sikret i midten av juli sitt greske ligamesterskap nummer 45 (!). Det gjorde de 18 poeng foran toer PAOK. Her er vi spent på om forsvaret klarer å stå i mot et sannsynlig intenst Wolves-lag. Førstekeeper Sá er skadet og Semedo (f) er utestengt - mens Wolverhampton stiller fulltallig.

Kampen ser du på TV 2 Sport 1.

Publisert: 06.08.20 kl. 20:16

