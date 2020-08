To tvilsomme Mos-straffer straffet Aalesund: – Det er karma

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Aalesund 4–0) Det så igjen lenge ut til å bli en målløs affære på Sarpsborg stadion. Men så kom straffesparkene på rekke og rad.

De 200 tillatte tilskuerne har ikke fått voldsomt med valuta for inngangsbilletten på Sarpsborg stadion den siste tiden.

Onsdag ble det 0–0 mot Haugesund. Søndag var det atter en gang lenge fritt for nettsus i Østfold.

Men så våknet Mikael Stahres mannskap, og det var først Ismaila Coulibaly som dundret ballen i mål fra 16–17 meter.

Så kom situasjonene som vil bli snakket om etter kampen: Jørgen Strand Larsen gikk plutselig i bakken inne i feltet, og til tross for at spissen selv kjapt kom seg på beina for å spille videre, så var ikke dommer Tom Harald Hagen i tvil: Straffespark.

– Jeg skjønner ikke at det er straffe. Ingen verdens ting. Men det er litt karma, sa Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud i Fotball Direkte, og viste til Castro-situasjonen mot Start.

Niklas Castro fikk nemlig meget billig straffespark, og ble slaktet av motspillere som mente unggutten filmet.

Mustafa «Mos» Abdellaoue gjorde i alle fall ingen feil fra 11 meter, og plasserte ballen helt nede ved stolperota mot gamlelaget.

les også Start raser etter «pinlig» Castro-filming: – Juks og fanteri

Og noen få minutter senere pekte Hagen på krittet igjen da Sigurd Haugen var litt for tøff med Bjørn Inge Utvik.

– Er det der straffespark? spurte Kjetil Rekdal retorisk i studio.

– Jeg synes den er hard igjen! svarte Eurosport-ekspert Joachim Jonsson.

Og igjen satte Mos ballen i nettet, men den tidligere Aalesund-helten fikk ikke jage hat tricket da han ble tatt av banen ti minutter før slutt.

JUMBO: Lars Bohinen likte nok dårlig det han fikk se av laget sitt mot Sarpsborg 08. Foto: Christoffer Andersen

Aalesund tilbake i sumpa

Aalesund og Lars Bohinen brøt endelig det som kunne blitt en av historiens dårligste eliteserieåpninger med seieren mot Start.

– Det betyr at det er noen kilo som faller av skuldrene til både meg og spillerne, sa en lettet trener etter at Holmbert Aron Fridjonsson hadde scoret tre og avgjort kampen på egen hånd.

Men nå er Aalesund fremdeles helt nederst på tabellen, og Starts storseier mot Mjøndalen søndag gjorde ikke situasjonen noe bedre for Bohinen & co.

Ikke sluppet inn på én mnd.

Hjemmelaget hadde ikke sluppet inn mål på Sarpsborg stadion siden 2. juli før kveldens oppgjør mot de oransjekledde fra Sunnmøre – Brann var de siste som maktet å score her.

Mye har derfor handlet om å få i gang det offensive maskineriet med «Mos» Abdellaoue, Jørgen Strand Larsen og Mohamed Ofkir.

Søndag fikk 20 år gamle Strand Larsen flere gode muligheter i første omgang, men gjorde som han har gjort i hele år: Han brente dem.

– Nå kan jeg nesten ikke forsvare deg lenger, sa Eurosport-ekspert Joachim Jonsson da han fikk se den første sjansen i Fotball Direkte.

– Jeg vet at han er en god avslutter, men jeg har full forståelse for de som bare ser ham hver søndag, og ser han ikke setter sjansene. Har man selvtillit og flyt så setter man de der. Men han er nødt til å slå til snart. Så brutal er fotballen, sier han.

– Han må øke effektiviteten sin, sa Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud.

Han sto dog bak mye av det Sarpsborg fikk til i 2. omgang, uten at han selv fant nettmaskene.

SLET: Jørgen Strand Larsen (t.h.), her i duell med Ståle Stålinho Sæthre, brant to gigantiske sjanser i 1. omgang. Foto: Christoffer Andersen

Manglet nøkkelspillere

Begge lag måtte klare seg uten sentrale spillere søndag kveld.

For Sarpsborg 08 handlet det heller ikke bare om søndagens kamp, for den elegante midtbanespilleren Anton Saletros har pakket bagen og dratt hjem til russiske Rostov.

– Han har vært en veldig viktig spiller for oss både på og utenfor banen. Men nå er han på vei tilbake til Russland, bekreftet Sarpsborg 08-sportssjef Thomas Berntsen til VG tidligere denne uken.

Også Lars Bohinen og Aalesund måtte trikse litt med lagoppstillingen søndag. Niklas Castro – som omtrent fikk hele fotball-Norge på nakken etter en straffesituasjon mot Start sist – sonet karantene for tre gule kort.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).



