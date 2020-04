FÅR KRITIKK: Kulturminister Abid Rajas opptreden på «Debatten» tirsdag kveld har skapt reaksjoner. Foto: Frode Hansen / VG

Raja refses av fotball-ledere: – Tynt

Sarpsborg-sjef Espen Engebretsen reagerer på uttalelsene til kulturminister Abid Raja (V) under NRKs «Debatten» tirsdag kveld – og frykter konkurser i Fotball-Norge de neste to månedene.

I debattprogrammet deltok Raja, fotballpresident Terje Svendsen og Odds daglige leder Einar Håndlykken – og statsråden manet fotballen til «å tenke seg om hvorvidt det er skjønnsomt å be Staten dekke bortfall av sponsorinntekter».

Til det får nyfriserte Raja en «hårføner» fra Sarpsborgs daglige leder Espen Engebretsen:

les også Håndlykken om Raja: – Har ikke skjønt klubbdrift

– Det var tynt. Sponsormidler er femti prosent av inntektene. Hvis toppklubbene kan glemme å få dekket det, sier jeg at vi har fire ben: Vi selger medierettigheter, vi selger spillere, vi selger billetter, kioskvarer og supporterutstyr – og vi selger markedspakker. Siden vi har «store teater» og trekker mennesker, er det interessant å kjøpe seg reklame hos idretten. Jeg skjønner ikke hvorfor tapte sponsorinntekter skal være noe annet enn andre bransjers inntekter, sier klubbsjefen til VG.

DAGLIG LEDER: Espen Engebretsen, Sarpsborg 08. Foto: Gisle Oddstad

Han gir Kulturdepartementet forståelse for at det manglet i den første redningspakken som ble rettet mot idrett, kultur og frivillighet.

Men Engebretsen skjønner ikke hvorfor det nå ikke er presentert en ny pakke, og at alarmen burde gått i departementet da bare en tredjedel av summen på 700 millioner kroner ble søkt på av idrettsorganisasjonene.

Ifølge Sarpsborgs daglige leder engasjerte klubben 08 egne tallknusere for å identifisere punkter i «Raja-hjelpen» som de kunne søke på, men fant ingenting. Han liker spesielt dårlig hvordan kulturministeren omtalte sponsorpenger i NRK-programmet.

– De ble redusert til «snillisme». Men dette er business. Skal skilandslaget bli best i verden, trenger de en bedrift som går inn og synliggjør seg med dem. Det samme gjelder håndballjentene, håndballgutta og hockeygutta. I denne byen er Sarpsborg 08 det største virkemiddelet for bedrifter som vil bekjentgjøre seg, sier Espen Engebretsen.

– Når han (Raja) viste til at Odd hadde søkt om 250.000 kroner, men egentlig har et sponsorbudsjett på 40 millioner, er vi ikke på samme planet i diskusjonen. Fotball eller toppidrett blir ikke håndtert som en bransje. I Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien omsetter vi for to milliarder. Dette er stor butikk. Nå må vi som alle andre bransjer også reddes, slik Staten har gått inn og reddet de fleste. Nå må idretten reddes, fortsetter Engebretsen.

les også Fotball-stillstand i Sarpsborg: – Hele byen litt fattigere

På NRKs Debatten sammenlignet Raja blant annet med resten av arbeidslivet:

– Vi ser jo 450.000 arbeidsledige og permitterte, og mange lønnsomme bedrifter gikk fra full drift til null drift over natten, sa Raja.

VG konfronterte ham i dag med at sponsorinntektene er de største for fotballklubbene.

– Staten kan ikke kompensere alle tallene krone for krone. En tredjedel av toppklubbene i Norge er organisert slik at de kommer inn under regjeringens kontantstøtteordning. De klubbene kan på lik linje med andre få søke om å få dekket sine uunngåelige utgifter, svarer Abid Raja.

– Klubbene kan i tillegg permittere, og sende regningen til staten. Så skal vi i tillegg ivareta de som ikke kommer inn under kontantstøtteordningen, gjennom billettstøtteordningen. Vi jobber med å justere innretningen her slik at vi treffer flere med dette, utdyper kulturministeren.

– Et produkt vi selger

I den samme NRK-debatten deltok Odds daglige leder Einar Håndlykken. Gjennom VG gikk han ut mot Rajas krisepakke i forrige uke.

– Hvis sponsorpenger regnes som en ikke-legitim inntekt, blir det som å regne at de som har lyst hår ikke regnes for frisørene. At kun dem med mørkt hår gjelder, billedlegger Håndlykken dagen etter NRK-programmet.

Han spør seg om fotballen og Raja snakker forbi hverandre.

– Det virker som om det er gaver vi ikke skal få dekket. Sponsorpakker er et produkt vi selger, akkurat som noen selger brød og melk. Det de får igjen er et relasjonsverktøy og markedsføring mot publikum. Får de mersalg på dette, kommer de tilbake. Vi selger billetter til publikumet vårt og synlighet på tv til næringslivet, sier Odd-sjefen.

– Og de fleste tenker kommersielt. Noen bruker hjertet. Men vi konkurrerer med TV 2 og VG eller andre forretningsnettverk om annonsekroner.

NFF: – Alvorlig

Norges Fotballforbund (NFF) har lansert at sporten har behov for 600 millioner kroner for å komme seg gjennom coronakrisen – likt fordelt mellom topp og bredde. Til debatten mellom klubblederne og kulturministeren sier NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen følgende:

– Det handler ikke om for eller mot sponsorinntekter. Det er egentlig så enkelt som at uten aktivitet, uteblir inntektene. Når pakkene ikke treffer og kontoen snart er tom, er det nå en svært alvorlig situasjon for flere klubber. For å sikre fremtiden til klubbene må pakkene justeres, oppfordrer hun.

Raja har åpnet for justeringer tidligere – og gjentok det på «Debatten» tirsdag.

– For næringspakken handler det om å bli kompensert for omsetningsfall og faste unngåelige kostnader, akkurat som for andre næringer. I tillegg at klubber som driver næringsvirksomhet omfattes av pakkene. Det at en av tre toppklubber kan søke, er som «Cutters kan søke, men ikke Nikita», sier NFFs kommunikasjonsdirektør.

