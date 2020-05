VIF-SPILLER: Fredrik Oldrup Jensen i aksjon for Vålerenga på Marbella i vinter. Foto: Jan Kåre Ness, Scanpix

VIF-profil reagerer på NFFs plan: – Ikke mulig å ha et vanlig liv

Fredrik Oldrup Jensen (26) opplever at Norges Fotballforbund, klubbledere og spillerorganisasjonen NISO trumfer gjennom en smittevernplan som medfører «voldsomme begrensninger» på spillernes liv.

– Det har ikke vært noen dialog med oss spillere i disse forhandlingene, såvidt jeg vet. Dette er noe NFF og klubbene har kjørt på med for å få åpnet fotballen igjen. De har gått god for at alle spillerne har mulighet til å bruke 24 timer av døgnet sitt på fotballen, sier Oldrup Jensen til VG.

Smittevernplanen til Norges Fotballforbund (NFF) er godkjent av Folkehelseinstituttet (FHI) og ligger til grunn for at regjeringen sist torsdag ga fotballen grønt lys til å begynne igjen for fullt.

Sammen med Norges idrettsforbund (NIF) har fotballforbundet frontet planen hardt opp mot regjeringen. Oldrup Jensen mener den kan innebære et liv i en form for karantene ut 2020. Spillerne skal ha «minimal kontakt» med andre.

– Jeg stiller også spørsmål ved hvor NISO har vært i disse forhandlingene. Vi spillere blir satt i et voldsomt dilemma. Hvis du sier nei til å følge retningslinjene, fremstår du som illojal og useriøs. Men hvis du sier ja, sier du fra deg all sosial kontakt med venner og familie.

– Voldsomme begrensninger

VG kjenner til at flere eliteseriespillere deler Oldrup Jensens tanker. Han syns situasjonen blir ekstra vanskelig av at spillerne ikke vet hvor lenge de skal være nødt til å forholde seg til restriksjonene, om det er én måned, et halvt år eller lenger.

Samtidig understreker VIF-profilen at han har forståelse for at både NFF og klubbene ønsker å komme i gang med sesongen.

– Jeg syns det er viktig å si at jeg anser meg selv som veldig heldig som får lov til å leve av fotballen, at folk ønsker å åpne for fotballen nå og at det er andre som mener den er viktig. Samtidig må vi huske på at fotballspillere er vanlige mennesker som også har andre, viktige ting i livene sine, sier 26-åringen.

– For min egen del er det verste som skjer at jeg sitter alene i leiligheten min i seks måneder. Jeg tenker først og fremst på andre som har familie å ta vare på, som tar skole ved siden av og som har andre jobber i tillegg. Med de restriksjonene som innføres nå, er det ikke lenger mulig å ha et vanlig liv. Det er voldsomme begrensninger på livene våre. I hvilke andre yrker hadde man godtatt at jobben styrte 24 timer av døgnet? Jeg ser ingen andre.

– Det stiller også store krav til kjærester og partnere til fotballspillere. Selv om de er kjæreste med en fotballspiller, er det ikke noe sted de har skrevet under på disse retningslinjene. Litt av det som er problemet med dette her, er at det ikke har vært noen dialog og at dette er restriksjoner som er på ubestemt tid, sier Oldrup Jensen.

Noen av NFFs retningslinjer: Hvert lag skal være en lukket gruppe (kohort), og ha minimal kontakt med andre. Spillerne bør ikke oppsøke offentlige steder som butikker og kafeer, men kan gjennomføre nødvendig ærender i butikk, eller på apotek.

Spillere kan ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for henting og følging.

Spillere som har saklig grunn til ikke å leve i karantene, eller til ikke å rette seg etter øvrige kravene i protokollen, skal kunne slippe.

Spillere som får påvist coronasmitte skal være i isolasjon.

Øvrige spillere i troppen, eller eventuelt motstanderlag, som har vært i nærkontakt med smittet spiller skal følge FHIs råd om karantene utenfor trening. De kan trene/spille normalt uten symptomer. Kilde: NFF Vis mer

– Et tabu

Oldrup Jensen velger å dele bekymringene sine fordi han ønsker at retningslinjene blir justert.

– Det er ikke vanlig at man kan styre 24 timer av døgnet til en arbeidstager uten at det blir pratet om. Vi er alle fornøyde med å komme i gang. Jeg gleder meg like mye som alle andre til å grisetakle andre spillere igjen – spesielt Torgeir Børven i Odd, sier midtbaneprofilen fra Skien med et smil.

– Vil du gå med på restriksjonene slik de er nå for å få spille kamper eller mener du at de er nødt til å endres for å kunne godta dem?

– Det er det som er vanskelig med dette. Fordi spillerne blir satt i en situasjon der man må ta dette vanskelige valget. Så jeg ønsker ikke å si ja eller nei, for dette er ikke verst for meg. Men jeg mener at man ikke bare kan kreve at alle spillere skal følge så voldsomme restriksjoner og krav til hva man kan gjøre 24 timer i døgnet, uten at det er en dialog og at spillerne er med på avgjørelsen, sier Fredrik Oldrup Jensen.

NISO: – Bra han sier fra

NISO-leder Joachim Walltin mener Oldrup Jensens utspill må tas på alvor. Han erkjenner at det vil være mange som reagerer på retningslinjene, som han selv omtaler som «veldig inngripende».

– At det vil komme reaksjoner, må man regne med. Det er snakk om veldig inngripende tiltak. Innspillene fra Oldrup Jensen her viser det kanskje var smart å begynne med Eliteserien i denne omgang og ikke gå bredere ut. Vi ser også at det vil være utfordrende jo lenger dette varer. Det er bare bra at han sier fra. Han må også gjerne ta kontakt med oss eller egen klubb, sier Walltin til VG.

NISO-LEDER: Joachim Walltin avbildet i forbindelse med en undersøkelse om mental helse i idretten i 2017. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Oldrup Jensen opplever at spillerne ikke er blitt tatt med i diskusjonen?

– Vi respekterer selvsagt både hans mening og andre sine. Jeg kan si at vi har vært med på NFFs prosess, blitt orientert og fått komme med innspill. Blant annet ved representanter for Eliteserien, Toppserien og Obos-ligaen.

– Hva vil skje hvis spillere sier nei til å følge retningslinjene?

– Da skal du sammen med klubb finne en alternativ løsning for trening. Hvis det er flere som sier nei, kan det lages grupper hvor de trener sammen med avstand. Og det skal respekteres hvis spillere sier ifra om at de ikke kan følge retningslinjene. Ingen kan tvinges til å følge dem, sier Walltin.

NFF: – Veldig krevende

Elitedirektør Lise Klaveness i NFF sier at forbundet har samarbeidet med de ulike interesseorganisasjonene. Hennes beskjed til Oldrup Jensen og andre bekymrede spillere, er blant annet at NFF oppfordrer til å ikke se for langt fram og at de håper at retningslinjene vil kunne mykes opp innen relativt kort tid.

NFF-STRATEG: Lise Klaveness. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Det er et veldig krevende smittevernregelverk. Vi er forberedt på at det kan lugge litt i starten. Det er snakk om rundt tusen spillere i de tre øverste ligaene dette gjelder for. Vi må sørge for at de er med på dette her og at klubbene har tett dialog med spillerne nå før og rett etter oppstart, sier Klaveness til VG.

– Norges Fotballforbund har den aller største interesse av å få dette til å fungere godt, og etter hvert kan det være mulig å myke opp retningslinjene i tråd med myndighetens øvrige gjenåpning. Vi kan ikke se på det i et 2020-perspektiv. Vi må se på det i et kortsiktig perspektiv. Så må vi gjøre oss erfaringer underveis. Vi må finne ut hva som er smertepunktet etter å ha praktisert dette noen dager og uker. Alternativet er å ikke spille fotball akkurat nå. Det er vanskelige avveininger. Totalt sett har det blitt tatt veldig godt imot av spillere og klubber. Så vil det alltid være forståelige unntak. Vi må praktisere dette for å gjøre oss noen kvalifiserte vurderinger, sier Klaveness.

– Vi vil gå inn i dette og være lydhøre for utviklinger som kan gi oss gode argumenter for å myke opp retningslinjene overfor myndighetene. Jeg håper samtidig at gjenåpningen av samfunnet er slik at alle snart spiller fotball i Norge. Da vil det ikke være noen som sitter i karantene, sier NFF-direktøren.

