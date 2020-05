BACK IN BUSINESS: Under ulike smittevernregler har de store fotballstjernene kommet tilbake i trening denne uken. Fotomontasje: Ap/Scanpix

Se – her er stjernene tilbake på treningsfeltet

Etter helgens Bundesliga-åpning har spillerne i de andre store europeiske fotballigaene returnert til treningsfeltet i tur og orden denne uken – slik er statusen i England, Italia og Spania.

Oppdatert nå nettopp

England

Chelsea, Newcastle og West Ham var umiddelbart i gang med trening etter at klarsignalet for trening i mindre grupper under tiltak mot smittespredning var gitt tirsdag. Liverpool-sjef Jürgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær var blant dem som først samlet sine spillere onsdag.

Hos sistnevnte var den omstridte franskmannen Paul Pogba blant dem som ble sett på vei inn på feltet:

Foreløpig går det mot en start i juni måned, selv om det fremdeles er motbør. Watford-kaptein Troy Deeney er blant dem som har varslet at han ikke ønsker å trene, og hans lag har tre positive coronatester etter omfattende prøvetaking av spillere og ledere i Premier League-klubbene.











SJEFEN: Liverpool-manager Jürgen Klopp på vei til trening igjen. Foto: REUTERS

Spania

Helsemyndighetene i Spania har tatt fire faser i bruk for å gradvis kunne gjenoppta kampaktivitet i toppfotballen. Mandag gikk de inn i nummer to av denne. Nå kan spillerne trene i grupper med ti og ti av gangen.

Dermed kunne man i Barcelona se Lionel Messi, Luis Suárez og de andre tilbake i aksjon. Mens Real Madrid-spillerne ga full spiker i sine treningsgrupper i hovedstaden:

For Martin Ødegaards Real Sociedad har trener Imanol Alguacil, ifølge avisen El Diario Vasco, lagt inn i alt seks økter med gruppetrening denne uken. De har alle start klokken 09.30 og gjennomføres bak lukkede dører.

Ligaens toppsjef Javier Tebas har ved flere anledninger sagt at 12. juni er dagen det siktes mot med hensyn til å gjenoppta kampaktiviteten.

Italia

Individuelle treninger har vært tillatt i italiensk fotball siden 4. mai. Siden har diskusjonene rundt retningslinjer for gruppetrening vært diskutert.

Søndag var det uenighet rundt karantenereglene og isolasjon av eventuelle smittetilfeller innad i lagene, noe som gjorde at man fortsatt ikke har funnet en klarhet rundt hvordan kontakt i grupper skal behandles av helseteamet til klubbene.

Cristiano Ronaldo har i hvert fall returnert fra Portugal for å være klar til lagtrenings-oppstarten:

13. juni er utpekt som en mulig dato for restart av kampaktiviteten i Serie A. Men myndighetene har nå forbudt alle sportsturneringer til og med 14. juni.

Dermed kan det være mer aktuelt med en start rundt vår egen eliteserie – 16. juni.

Publisert: 20.05.20 kl. 18:46 Oppdatert: 20.05.20 kl. 19:30

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser