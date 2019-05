DEPPER: Lars Ranger sitter slagent på gresset etter 1–3-tapet mot Uruguay i åpningskampen den 24. mai. Foto: Czarek Sokolowski / TT NYHETSBYRÅN

Panama knuste U20-guttas håp om VM-avansement

LUBLIN/OSLO (Saudi-Arabia – Panama 1-2) Norges U20-gutter var avhengige av flere resultater for å ta seg videre i VM, men allerede ved fredagens første mulighet gikk det skeis.

Panama brukte bare syv minutter på å gjøre mål mot sin gruppejumbo Saudi-Arabia, og selv om sistnevnte slo tilbake i den andre omgangen, var det søramerikanerne som kunne juble.

Med litt over ti minutter igjen på kampuret scoret Diego Valanta det matchavgjørende målet.

Panama-seieren var også dødsstøtet for Norges unggutter.

Etter å ha blitt nummer tre i sin gruppe, var Erling Braut Haaland & Co. sitt eneste håp om avansement å bli blant de fire beste treerne. Det igjen fordret at Panama ikke kunne slå Saudi-Arabia samt at ikke både Sør-Korea og Portugal kunne ta poeng i sine respektive kamper mot Argentina og Sør-Afrika.

Sør-Korea og Portugal sine kamper begynner 20.30, men resultatene der har nå ingenting å si for Norges del.

Tobias Christensen ba til høyere makter, men til ingen nytte, for etter at Panama slo Saudi-Arabia, kan ikke U20-mannskapet til Pål Arne «Paco» Johansen bli blant de fire beste treerne.

Det var åpningskampene mot Uruguay og New Zealand som ble utslagsgivende. Null poeng der gjorde at drømmen om VM-avansementet hang i en tynn tråd.

Norge slo tilbake på overbevisende vis med hele 12-0 i den siste gruppespillskampen mot Honduras, men det holdt altså ikke.

Publisert: 31.05.19 kl. 19:52