Kollaps-ansvaret hviler på Lagerbäck

For første gang siden Lars Lagerbäck overtok A-landslaget i mars 2017, må han ta store deler av skylden for at Norge har kollapset i de siste kampene.

Grunnene kommer vi til.

Først fakta:

* Det er 21 år siden et norsk A-landslag for herrer slapp inn fem mål på to påfølgende kvalik-kamper på hjemmebane. Sist det skjedde var høsten 1998, da Nils Johan Semb akkurat hadde overtatt for Drillo. I de to første kvalik-kampene hjemme tapte Sembs lag 3–1 for Latvia og spilte 2–2 mot Albania.

Så snudde det fullstendig for Semb, men det er en helt annen sak.

* Hvis vi skal finne to påfølgende kvalik-kamper på hjemmebane med flere enn fem baklengsmål, så må vi 50 år tilbake, da østerrikske Willy Kment var landslaggsjef. da tapte Norge 2–5 for Sverige i juni 1969 og 1–3 for Frankrike i september 1969.

Poenget med å nevne disse to tilfellene er for å understreke hvor sjelden det er Norge kollapser på hjemmebane. Det har skjedd på bortebane mange ganger, sjelden hjemme.

Men hvorfor skjer det nå?

En grunn kan være at Lagerbäck undervurderte hvor svak motstanden - egentlig - var i 2018, da Norge slapp inn like mange (fem) mål på hele året som de har gjort på to hjemmekamper nå.

Australia, Albania, Island, Panama, Kypros (to ganger), Bulgaria (to ganger) og Slovenia (to ganger) var motstanderne i 2018. Og den norske lagoppstillingen/systemet var ganske så likte det Norge har stilt med i kampene i 2019. Det kan ha bredt seg en følelse, langt bak i hodet, at «vi er veldig gode defensivt.»

Det har det med all tydelighet vist seg at Norge IKKE er nå. Sju baklengsmål på tre kamper i 2019, mot betydelig bedre motstand enn i 2018, er likevel for mye. Like ille er det at Norge på disse tre kampene har sluppet til motstanderen 31 (!) ganger (målsjanser).

Lars Lagerbäck er en sta mann. Han står på sitt 4–4–2, med fire midtbanespillere og to spisser som skal jobbe knallhardt. Vel og bra det, men ved en titt på de spillerne Lagerbäck sendte på banen mot Romania fredag kveld, så er det ikke vanskelig å se at 4–3–3 hadde vært minst like bra. Både Markus Henriksen, Ole Selnæs og Sander Berge er sentrale midtbanespillere. Og sånn kunne de fint spilt også, med Martin Ødegaard som en enda friere høyrekant og Tarik Elyounoussi som en arbeidsom venstrekant - og Joshua King i midten. Banens bredde ville blitt bedre dekket. Og så kommer hovedpoenget med kritikken:

På stillingen 2–0, mot både Sverige og Romania, så foretar ikke Lagerbäck seg stort. Han reiser seg fra benken noen ganger da han ser at laget hans mister fasong og kontroll på kampen.

Men han bytter ikke, han flytter ikke på spillere. Med et såpass ungt og urutinert lag, som hadde så mye motgang i årene med Per-Mathias Høgmo, er det ikke etterpåklokskap å se/si/skrive at Lagerbäck kunne gjort en bedre jobb her. Spesielt mot Romania, da han hadde Sverige-kollapsen friskt i minnet.

Han kunne satt en spiller som et klart anker og spilt 4–5–1 resten av kampen, eller satt på en midtstopper til. Poenget er at instruksene hans til spillerne, om hva de skulle foreta seg på diverse resultater i kampen, forsvant med slitne hoder.

Og derfor var det Lagerbäcks jobb å se akkurat det - og ta styring fra sidelinjen med bytter og formasjons-endring. I etterkant sier Norges svenske landslagssjef at hodene ikke fungerte på spillerne de siste 20 minuttene. Men da må han ta grep. Vi så det fra pressetribunen. Da må vi kunne forlange at landslagsledelsen ser det samme.

Den delen av jobben ble gjort for dårlig, og blant annet derfor står Norge med to poeng, ikke seks, på de to hjemmekampene sine.

Og som jeg skrev før kampen mot Romania: Har Lagerbäck stolt for mye på denne sementerte troppen, et stopperpar som nå har sju baklengs på tre kamper, det samme har backene Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami, uten at all skyld skal legges på de fire bak.

Det er strukturelt og taktisk Norge har kollapset de siste kampene.

Og det er landslagssjefens ansvar å se til at ikke skjer.

