Lagerbäck om spillerne: – De spiller dessverre helt uten hode

ULLEVAAL (VG) (Norge-Romania 2–2) Lars Lagerbäck har aldri opplevd en verre start på en EM- eller VM-kvalik. Og han har sjelden opplevd et tyngre poengtap. Landslagssjefen klandrer spillerne.

– Føles det som et tap, spør VG.

– Ja, det gjør det, svarer 70-åringen som har vært med i kvalifiseringer siden 1998.

– Et av de verre poengtapene jeg har opplevd, sier han og skjønner ikke hva spillerne holdt på med ute på Ullevaal-gresset mens Bulgaria-proffen Claudiu Keserü fikk score to mål på et mørkt kvarter.

– De spiller dessverre helt uten hode, sier landslagssjefen i møtet med pressen etter at Norge nok en gang mistet en 2–0-ledelse hjemme på Ullevaal.

Martin Ødegaard fikk sitt gjennombrudd med scoring på landslaget. Men Lagerbäck ville ikke være med på slike karakteristikker. Han mener Ødegaard må lære av feilene han gjorde defensivt mot slutten og ikke av det gode spillet offensivt i store deler av kampen.

– Ut fra det lille jeg så av ham i garderoben så vet jeg ikke om dette føles som noe gjennombrudd. Han må som de andre lære seg hvordan vi skal spille. Det er det viktigste han kan lære av denne kampen, sier Lagerbäck strengt.

Dermed står Norge med ett poeng etter tre kamper i EM-kvaliken – åtte bak Spania og seks poeng bak Sverige. Lagerbäck har gjennom sine 21 år med Sverige, Island og Norge.

På hans åtte tidligere kvaliker har Lagerbäcks mannskap stort sett fått svært gode åpninger. Island og Sverige har tatt ni til fem poeng på de tre første kampene.

Nå står Norge med et enslig poeng foran møtet med Færøyene i Torshavn mandag. Den store forskjellen ligger defensivt.

Norge har sluppet syv mål på de tre kampene mot Romania, Sverige og Spania.

På sine åtte tidligere kvaliker har Lagerbäck opplevd til sammen bare seks baklengsmål på tilsammen 24 kamper med Sverige og Island!

Lagerbäcks kvaliker Slik har Lars Lagerbäck ligget an etter tre kamper i sine kvaliker med Norge, Island og Sverige. EM 2020 - Norge: 1 poeng - målforskjell 6–7. EM 2016 - Island: 9 poeng - målforskjell 8–0. VM 2014 - Island: 6 poeng - målforskjell 4–1. VM 2010 - Sverige: 5 poeng - målforskjell 2–1. EM 2008 - Sverige: 9 poeng - målforskjell 6–0. VM 2006 - Sverige: 6 poeng - målforskjell 10–1. EM 2004 - Sverige: 7 poeng - målforskjell 9–2. VM 2002 - Sverige: 5 poeng - målforskjell 2–1. EM 2000 - Sverige: 9 poeng - målforskjell 5–1. PS: Lagerbäck var først Tommy Söderbergs assistent før de var likestilte svenske landslagssjefer fra 2000 til 2004. Siden har Lagerbäck hatt eneansvaret som landslagssjef. Vis mer vg-expand-down

– Jeg forstår ikke. Jeg kan ikke forklare at de bare kjørte på slik, sier Lagerbäck. Han poengterer at han har hovedansvaret og er «delaktig» i det bitre poengtapet. Men det er ingen tvil om at han er fortvilt over spillerne.

Kjetil Rekdal i VGs studio da det gikk galt for Norge:

– Det er på en måte positivt at de vil gå for 3–0. Når vi vinner ballen som omstiller vi og går rett frem med hele laget. Vi beholder ikke balansen. Vi har snakket om at vi skal gå hjem om holde laget kompakt om vi mister ballen. Men vi prøvde heller å gjenvinne ballen. De (Romania) er så dyktige at de klarte å spille seg ut av det, svarer han på spørsmål fra VG.

Lars Lagerbäck tror ikke han kunne gjort noe annerledes før kampen – til tross for at mye av det samme skjedde i den høydramatiske 3–3-kampen mot Sverige i mars.

– Jeg tror ikke det går an å forberede spillerne bedre på så kort tid. I så fall får man hente inn en som kan det bedre enn meg. Vi har gått gjennom og vist klipp fra Sverige-kampen, gått gjennom hele «attityde-frågan» (holdningen) om vi har et resultat, forklarer han.

Svensken mener at spillerne har god holdning og at EM-kvaliken på ingen måte er ødelagt for Norge.

– Nå er det bare å lade om og slå Færøyene. Det skal vi virkelig gjøre, lover han.

Lagerbäck hevder at det ikke er umulig å kvalifisere til EM uten å gå om ekstramuligheten etter seieren i Nation League-gruppen.

– Det er ikke kjørt. Jeg tror Spania kan gå «rent» gjennom denne gruppen. Vi har tapt to poeng mot Romania og Sverige, men har dette fortsatt i vår egne hender om vi kan snu det mot dem. Håpløst er det ikke, hevder landslagssjefen.

