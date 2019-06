JUBLET FOR DRØMMESTART: Her jubler Caroline Graham Hansen like etter kampslutt for 3–0-seier over Nigeria i den første VM-kampen. Foto: GONZALO FUENTES / X02443

Graham Hansen med følelsesladet innlegg etter seieren: – Så utrolig stort

REIMS (VG) Mens hun satt i dopingkontroll, delte Caroline Graham Hansen (24) et innlegg på Instagram hvor hun innrømmer at følelsene før VM-debuten var så sterke at tårene presset på.

– Det er bare veldig stort å få lov til å spille VM. Den reisen vi har vært på er så utrolig. Vi har vært dømt nord og ned fra vi begynte kvalifiseringen. Det har ikke vært noe lett for oss. Det har alltid vært påpekt de negative tingene. Det var derfor det var så sykt deilig i dag og få svar på det, sier Graham Hansen til VG og flere norske medier.

24-åringen var siste kvinne ut i pressesonen etter 3–0-seieren over Nigeria. Dopingkontrollen tok sin tid og to timer etter kampslutt dukket Graham Hansen opp hos de ventende journalistene.

I mellomtiden hadde hun brukt anledningen til å publisere en følelsesladet melding på sin Instagram-profil om hvor mye denne seieren betyr for henne og laget.

Hun skriver blant annet at «jeg elsker dette laget så høyt at tårene presset på, på vei til kampen i dag».

Men 24-åringen åpner innlegget i en noe alvorlig tone:

«Uansett hva jeg skriver nå kommer det til å bli tolket opp og ned og slik dere vil. Så jeg ber dere om å forstå dette! Idrett er lidenskap. Vi spiller fotball med følelser. Jeg er glad. Vi er sinnssykt glade» skriver hun.

– Når du starter innlegget slik – føler du at denne typen meldinger ofte tolkes i «verste mening»?

– Nei, ikke nødvendigvis i verste mening. Det er jo sånn når man velger å ytre sine meninger, så er det jo slik at noen tolker det på ulike måter. Jeg syntes bare det var viktig å få frem at dette er mine personlige følelser og at vi driver med idrett fordi vi har lyst på de store oppturene. Jeg bruker Instagram til å dele mine følelser med mine lesere. Jeg liker å være ærlig, svarer 24-åringen.

Publisert: 09.06.19 kl. 03:59