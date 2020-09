COMEBACKET UTSATT: Mens kneet er leget etter korsbåndsskaden, har en gammel skade forsinket Ada Hegerbergs retur til fotballbanen. Foto: Efrem Lukatsky / TT NYHETSBYRÅN

Ada Hegerberg operert for tretthetsbrudd

En gammel skade forsinker Ada Hegerbergs (25) retur til fotballbanen. Fredag ble hun operert på ny for et tretthetsbrudd i leggen.

– Mens kneet mitt har leget og er klart igjen, har jeg brukt muligheten til å ta hånd om en ett år gammel skade. Dette er bare en liten forsinkelse, skriver Hegerberg i en twitter-melding.

Gerd Stolsmo, Hegerbergs mor, bekrefter til VG at 25-åringen har operert for et tretthetsbrudd.

– Hun har hatt et tretthetsbrudd der fra i fjor vår som hun har slitt med. Hun har hatt en del smerter. Det ble bestemt at hun skulle ta det nå i forbindelse med kneskaden. Det tvang seg fram nå, sier Gerd Stolsmo til VG.

Det er uvisst hvor mye denne operasjonen vil forsinke Hegerbergs comeback på fotballbanen.

– Det blir kanskje litt lenger rehab-periode, men vi vet ikke. Vi visste jo ikke helt hvor lang tid det ville ta med kneet fra før, men kneet er sterkt og godt.

– Når håper hun å være tilbake i full trening?

Kanskje om et par måneder, rundt jul, men det vet jeg ikke helt, sier Stolsmo.

Den franske avisen L’Equipe skriver tirsdag kveld at Lyon-spissens operasjon ble gjort i all hemmelighet. Avisen hevder at de andre Lyon-spillerne skal ha vært uvitende om operasjonen frem til tirsdag fordi Hegerberg ikke ønsket å forstyrre dem under sluttspillet i Champions League, der det franske storlaget til slutt tok sin femte strake triumf etter seier over Wolfsburg i finalen.

Hegerberg har vært ute med skade siden januar i år da korsbåndet hennes røk på trening med Lyon.

