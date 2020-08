ISLANDSK KJEMPE: Ingibjörg Sigurdardottir har funnet seg godt til rette på et Vålerenga-lag som leder Toppserien før helgens toppkamp mot Lillestrøm. Foto: Jostein Magnussen

Debuterte i toppfotballen som 13-åring – klar for norsk gullkamp

VALLE (VG) Hun var bare 13 år da hun debuterte i toppfotballen hjemme på Island og 14 da hun tegnet semi-profesjonell kontrakt. Nå er Ingibjörg Sigurdardottir (22) klar for sin tøffeste kamp på norsk jord når Vålerenga møter Lillestrøm i gullkamp.

«Inga» som hun kalles av lagkameratene i Vålerenga, var en slags barnestjerne hjemme på Island. God i det meste, men best med ball - fotball og basketball. Derfor var valget vanskelig da det måtte tas. Skulle hun fortsette med basketball hvor hun var på ungdomslandslaget, eller skulle hun gå for fotballen som hun startet med allerede i barnehagen.

– Jeg valgte fotballen. Min vurdering var at det var flere muligheter med fotballen, å kunne spille profesjonelt og leve av sporten.

Det var ikke noe galt med den beslutningen. Allerede 13 år gammel fikk hun sin debut i islandsk toppfotball for barndomsklubben Grindavik – for øvrig hjemstedet til en godt kjent fotballspiller, Alfred Finnbogason.

Før hun var 15 år, mens hun gikk i 8. klasse, skrev hun semi-profesjonell kontrakt med den beste klubben på sagaøya, Breidablikk.

Når det kommer til barnefotball, om trening skal spisses eller ikke eller om alle skal likebehandles, snakker 22-åringen gjerne om egne erfaringer.

– Alle bør få muligheten til å slippe til, men spillere med ambisjoner og en spesiell interesse for fotballen bør få en mulighet til å utvikle seg.

Det var ikke alltid like enkelt på Island.

– Alle visste hvem jeg var og hva jeg var god for, men jeg ble ikke tatt med på utviklingslagene til landslaget fordi de ville gi andre spillere en sjanse.

Men «Inga» fant en løsning. Hun spilte med guttene for å bli tøffere, og med eldre gutter hvis hun hadde behov for ekstra-trening. Det har hun fått betalt for senere.

– Det er jo så enkelt som at hvis du ikke er god nok, så får du jo ikke spille. Spiller du dårlig, får du jo ikke ballen. Du må vise deg fra din beste side, sier Vålerenga-stopperen om det å spille med «de store gutta».

Hennes fotballferdigheter tok henne til Djurgården i Sverige hvor hun spilte i to sesonger. Nå er hun i sitt første kontraktsår i Vålerenga. 22 år gammel kan hun allerede se tilbake på ni år i toppfotballen.

– Men hvorfor ble det Oslo og VIF?

– Jeg var i samtaler med et par andre klubber, men etter å ha snakket med Jack (Majgaard Jensen, trener) og Vålerenga hvor jeg fikk høre om deres planer for de neste årene, så ville jeg være med på den utviklingen. Det representerte en fin mulighet for å meg å komme til et lag som er med og kjemper i toppen. I Djurgården var det jo en kamp om å overleve. Dette, å kjempe i andre enden av tabellen, er bra for min utvikling.

– Spiller ikke ufint

Om Vålerenga tar det siste steget, får vi vite på lørdag. Da er det toppkamp mot Lillestrøm.

– Det er denne kampen vi ha ventet på. Alle kamper er viktig, men det er møtet mot Lillestrøm som kanskje vil avgjøre hvem som ligger best an til å ta gullet. Vi gleder oss, sier stopperen som er kjent for «ikke å ta fanger» på banen.

22-åringen legger ingenting i mellom i duellene og har fått litt kjeft for sin tøffe spillestil.

— Det er kanskje litt islandsk over det. Ser du på landslaget så er vi ikke en gjeng med «klassespillere» og derfor må vi bare jobbe hardere. Det ligger til grunn. Slik har jeg alltid vært.

– Er du for tøff?

– Nei, jeg spiller ikke ufint. Jeg vil aldri forsøke å skade noen. Men jeg legger ingenting i mellom, sier «Inga» som av samme grunn sanker en del kort gjennom en sesong.

– Nå har det bare blitt to gule. Det er bra til meg å være. Her må jeg bli bedre selv om jeg noen ganger bare må «ta én for laget».

Temperamentet og vinnerviljen har lagkameratene i Vålerenga vent seg til.

– Så når «Inga» er skuffet så er det bare å «skygge banen»?

– De skjønner at jeg må være alene en stund, sier 22-åringen og ler.

PS! LSK-Vålerenga spilles lørdag kl. 15.00. VIF topper tabellen ett poeng foran LSK, men med én kamp mer.

Publisert: 22.08.20 kl. 08:26

