MYE PÅ HJERTET: Ohi Omoijuanfo måtte lufte litt tanker etter Moldes tap mot Viking søndag. Her er han frustrert etter en misbrukt halvsjanse. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Klar tale fra Omoijuanfo : – Det hjelper ingen å være stille

STAVANGER (VG) Ohi Omoijuanfo (26) var svært skuffet etter nok et Molde-tap og håper lagkameratene innser alvoret i den pressede situasjonen – og viser mer følelser.

Oppdatert nå nettopp

– Det er en positiv spillergruppe, kanskje vi trenger at folk klikker litt. Jeg vet ikke. Vi forsøker å jobbe hardt og vil mye. Men gutta her er vant til å vinne. Vi hadde fire tap i hele fjor, fem nå. På en halvspilt sesong. Det hjelper ikke å sitte og si at vi skaper mye og det kommer, sier Ohi Omoijuanfo til VG etter kampen.

– Vi må ta tak nå.

Det er ti poeng opp til Bodø/Glimt på tabelltoppen, selv om Molde har én kamp mer spilt. De har allerede tapt fem kamper, én mer enn i hele fjor, og sliter på bortebane.

I den viktigste perioden på sesongen med Champions League-håpet levende gjennom den pågående kvalifiseringen er Molde-spissen klar på at troppen må løsne flokene raskt.

Han mener kommende ukes landslagspause dukker opp i grevens tid. 22 kamper på tre måneder siden fotballoppstarten merkes.

– Du ser tydelig at vi trenger det. Vi får bruke tiden godt. Vi må mobilisere krefter, analysere oss selv og ta tak. Nå kan vi ikke ha folk som er stille i garderoben. Vi må lufte tankene. Vi må finne ut hvor problemet ligger. Vi må finne ut av det sammen og prate ut om det, sier 26-åringen fra Oslo i dette intervjuet:

– Må dra i samme retning

Han understreker at dette utspillet ikke er for å henge ut noen, men beskriver en spesiell stemning i garderoben og et ønske om mer «uro».

– Det er en nedbrutt gjeng. Vi kan mye bedre enn det vi har fått vist.

Før spissen med seks eliteseriemål i år legger til:

– Dette er en ny situasjon for oss. Vi vokser og lærer av det. Lufte tankene og dra i samme retning.

– Så jeg tolker deg som at det er nå dere trenger ledere?

– Ja, akkurat. Helt enig. Det er viktig at folk stepper opp og bruker stemmen sin. Det hjelper ingen å være stille nå.

les også Berisha avfeier Moldes gullsjanser: – Jeg tror det løpet er kjørt

Tøff høst i vente

Han ser det som svært usannsynlig at de tar igjen Bodø/Glimt på gullplassen.

– Tretten poeng opp. Hvis vi skal ha noen sjans må vi ta 13 seire, og håpe på at Bodø/Glimt driter seg ut skikkelig. Vi må vinne alt videre, og selv da er det ikke gitt vi har noen sjanse.

Dermed blir Champions League-kvalifiseringen desto mer viktig.

– Det kan bli et plaster på såret med et gruppespill i Champions League eller Europa League i høst. Men det blir ikke lett å komme seg dit, hvis noen tror det.

PS. Molde og de andre lagenes motstandere videre i Europa trekkes i dag klokken 12.

Publisert: 31.08.20 kl. 10:08 Oppdatert: 31.08.20 kl. 10:23

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 33 – 21 12 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

