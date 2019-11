MELDTE HARDT: Pål André Helland etter kampen mellom Rosenborg og Bodø/Glimt Foto: Ole Martin Wold

Ble kalt inn på teppet etter utbrudd: – Ble enig om å være uenig

Etter at Rosenborg snudde og vant kampen mot Bodø/Glimt forrige helg, åpnet Pål André Helland seg fullstendig opp og kritiserte Rosenborg for tilskuertallene på Lerkendal. Dagen etter ble han kalt inn til møte.

– Noe må skje her i klubben og på tribunen. Det er faen meg 5000 folk her i dag. Noen må gå i seg selv, for det er flaut det som foregår. Det er sjukt pinlig. Alle og enhver jævel skal gå en runde med seg selv på de kontorene der, for nå er folk «pisse lei». Nå er de likegyldig, det er det verste som kan skje i en fotballklubb. Det er faen meg undergangen, det, sa Helland til Eurosport etter 3–2-seieren over Glimt forrige serierunde.

I podkasten «Rasmus & Saga» fra Adressa, fortalte Helland om episoden. Der forteller han at dagen derpå ble kalt inn til et møte med trener Eirik Horneland og daværende sportssjef Stig Inge Bjørnebye.

– De mente det var litt krasst. Da hadde jeg allerede gått runden og fortalt til dem som utbruddet ikke var rettet mot at det ikke gjaldt de. Vi ble vel egentlig bare enig om å være uenig etter et halvtimes møte, sier Helland i podkasten.

– Blitt en ukultur i klubben

Han forteller videre at han fortsatt står inne for det han sa, men at det kanskje var et par hakk krassere enn det han mente.

29-åringen forteller videre at han ikke har fått særlig mange «idiot-bemerkninger» etter utbruddet, og at han føler han traff flertallets meninger.

– Jeg følte at ting måtte på bordet. Min personlige mening er at det har blitt litt ukultur i klubben i at vi har vært veldig offentlige i medgang, og så er det ikke måte på hvordan vi skal lukke oss når det lugger, forteller kanten.

Han er klar på at Rosenborg har kun gode ting å tjene på å være åpen uavhengig av resultater på banen. Da Rosenborg møtte Glimt forrige serierunde var det et glissent Lerkendal. Helland tror flere velger å bli hjemme og se engelsk fotball fremfor å ta turen til Lerkendal for å se Rosenborg.

– Om vi havner dit at vi lukker oss helt, og kun blir et produkt, så vil vi alltid tape. Produktet i Premier League er bedre enn Eliteserien, så da må vi engasjere folk på andre måter.

VG har fredag forsøkt å få et svar fra Rosenborg-trener Eirik Horneland uten hell.

