Mareritt for Jarstein: Først keepertabbe – så direkte rødt kort

(Augsburg – Hertha Berlin 2-0, kampen pågår) Rune Almenning Jarstein (35) hadde kanskje sine verste minutter som målvakt mot Augsburg. I løpet av tre minutter gikk absolutt alt galt for nordmannen.

Den norske Hertha Berlin-målvakten hadde noen helt forferdelige minutter mot Augsburg. Først slapp han inn 1–0 etter passivt keeperspill på et Augsburg-frispark, men det var først etter drøye 27 minutter det virkelig skulle gå galt.

Det startet med en Niklas Stark-pasning tilbake til Jarstein, som tok en touch, før han skulle banke ballen unna. Men han ble satt under press, og Florian Niederlechner snappet ballen fra ham.

Den norske landslagskeeperen klippet ned Augsburg-spissen, men var aldri i nærheten av å ta ballen. Den spratt til Sergio Cordova, som satte ballen i det tomme buret.

I et desperat forsøk på å hindre scoring, gikk Jarstein inn med knottene først i kneet på målscoreren.

Som om det ikke var ille nok at det ble en forferdelig keepertabbe ut av det hele; Etter å ha konsultert med VAR, ble Jarstein vist det røde kortet etter de to håpløse taklingene.

MARERITT: Rune Almenning Jarstein har hatt bedre dager på jobb. Foto: ANNEGRET HILSE / REUTERS

Niederlechner ble liggende lenge å vri seg i smerte, men kom seg etterhvert på beina igjen og fortsatte kampen.

Dermed ble Hertha Berlin redusert til ti mann, og det gikk ut over en annen nordmann. Per Ciljan Skjelbred ble ofret da den tyske hovedstadsklubben måtte ha inn en ny keeper, og han ble byttet ut til fordel for Dennis Smarsch, som kom inn for å vokte Hertha-buret.

