Brynhildsen skuffet over benking: – Har ikke fått noen sportslig grunn

BEKKESTUA (VG) Ettertraktede Ola Brynhildsen (20) var misfornøyd med å bli satt ut av Stabæk-laget i søndagens kamp. Sportslig leder Inge André Olsen sier kontraktsituasjonen «kanskje var tungen på vektskålen» mot Mjøndalen.

For U21-landslagsspiller Brynhildsen har ikke skrevet under ny kontrakt med Stabæk. Den går ut kommende sommer.

– Ikke akkurat en drømmesituasjon, sier Brynhildsen selv til VG etter kampslutt.

Brynhildsen sier han fikk beskjed om benkingen på kampdagen, og at han er skuffet over beslutningen.

– Jeg har ikke fått noen sportslig grunn til å ikke spille, hevder Brynhildsen.

Panelekspert Joacim Jonsson hevdet på Eurosports sending før oppgjøret at klubben hadde nektet Janne Jönsson å bruke Brynhildsen fra start på grunn av Brynhildsens kontraktsituasjon.

– Ønsker å bygge lag

Sportssjef i Stabæk, Inge André Olsen, avkrefter Jonssons påstand om «startnekt».

– Jeg gir ikke beskjed til Janne hvordan laget skal se ut i helgene. Det er det han som ser hele uken og tar ut, smiler Olsen til VG.

Han innrømmer imidlertid at kontraktssituasjonen spiller en rolle.

– Kanskje det var tungen på vektskåla i dag. Vi ønsker å bygge lag til neste sesong med spillere som skal være her. På den vektskåla ligger det litt at vi har fått beskjed at han ikke vil signere ny kontrakt med Stabæk, sier Olsen til VG.

Ola Brynhildsen var i vinter koblet til Molde, uten at det ble noe av. For rundt to måneder siden kunne VG melde at Rosenborg hadde lagt inn bud på den unge kantspilleren.

– Vi vil beholde Ola og skrive en lengre kontrakt med ham, slik at han kan bli en fantastisk god fotballspiller, sa Stabæks sportslige leder Inge André Olsen til VG da.

KLINSJ: Ola Brynhildsen og Janne Jönsson i dialog. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Må tenke på klubben

Stabæk-treneren Jan Jönson opplyser at Sammy Skytte tok plassen til Brynhildsen mot Mjøndalen. Samtidig innrømmer han at det ikke var det logiske valget etter Brynhildsens prestasjoner mot Lillestrøm forrige serierunde.

– Det finnes sterke signaler fra Olas agent at han vil videre i januar. Når det da kommer til 50–50-valg, så må man tenke litt på hva som er best for klubben, sier Jönsson, som sier at han ikke på noe tidspunkt har fått beskjed om ikke å ha Brynhildsen i startoppstillingen.

Både Jönsson og Olsen forteller at det er naturlig for Stabæk å benytte seg av spillere som ønsker å være i klubben, og som ser ut til å skulle være der over en lengre periode.

Ola Brynhildsen ønsker ikke å svare på Jönssons uttalelse om at han skal ønske seg videre i januar, og heller ikke noe rundt Olsens uttalelse om at han «ikke vil signere ny kontrakt med Stabæk».

– Jeg har jo kontrakt til sommeren, så jeg er ikke bosman-spiller nå. Jeg hadde håpet på å bli behandlet som en som har lengre kontrakt med klubben. Men det får være opp til dem, sier Brynhildsen.

