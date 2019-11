KNUST: Her mister Phil Jones (t.v.) ballen til Sheffield United-angriper Lys Mousset i forkant av 1–0-målet. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Solskjærs «nykommer» i hardt vær: – Sjokkerende

SHEFFIELD (VG) Phil Jones (27) hadde ikke spilt et eneste Premier League-minutt denne sesongen før bortekampen mot Sheffield United. Han viste raskt hvorfor.

Midtstopperen fikk sjansen av Solskjær på grunn av Manchester Uniteds mange skadeproblemer, men endte opp som synder og ble byttet ut allerede til pause i 3–3-kampen mot det nyopprykkede sensasjonslaget.

På grunn av fraværene til tre av sine fire vanlige midtbanealternativer (Paul Pogba, Scott McTominay og Nemanja Matic) ble Solskjær tvunget til å tenke kreativt med taktikken. Han valgte å legge om fra 4–2–3–1 til 3–4–3 og måtte dermed sette inn en ekstra midtstopper. Ettersom både Axel Tuanzebe og Marcos Rojo sliter eller har slitt med skader, falt valget på Jones med følgende begrunnelse: «Når du har vist den innstillingen han har vist på trening, er det på tide å gi ham sjansen.»

Det skulle straffe seg. Etter 19 minutter havnet den rustne 27-åringen i kjempetrøbbel: Han så i utgangspunktet ut til å ha kontroll på Sheffield United-ballen som hadde blitt slått i bakrom, og skulle bare skjerme den ut under press fra angriper Lys Mousset, men franskmannen knuste Jones i en skulder-mot-skulder-duell, snappet ballen og satte fart inn i feltet.

– Sjokkerende forsvarsspill, skriver Evening Standard-journalist James Robson på Twitter om Jones’ inngripen.

– Årets komedie utspiller seg på Bramall Lane med Phil Jones i hovedrollen, skriver fotballjournalist og forfatter Philippe Auclair.

– Han gjør absolutt alt feil, sier Graeme Souness i Sky Sports-studio.

Her kan du se Jones-tabben og resten av høydepunktene fra 3–3-kampen:

Mousset spilte frem John Lundstram, som tvang frem en retur fra David de Gea. Den satte en våken John Fleck i mål – til enorm begeistring for fullsatte Bramall Lane. Phil Jones ble liggende på bakken, VAR sjekket for et mulig frispark, men målet ble godkjent.

I pausen tok Solskjær grepet fansen på sosiale medier skrek etter: Phil Jones ut. Inn kom Jesse Lingard, og Solskjær endret tilbake til den mer vante 4–2–3–1-formasjonen.

På spørsmål fra VG om tanken bak Jones-byttet, og hva han syntes om forsvarsspillerens prestasjoner i første omgang, svarer Solskjær:

– Jeg måtte endre noe. Vi måtte gå for det i andre omgang. Vi måtte sette inn en angriper til. Men jeg kunne byttet ut alle sammen i pausen, bortsett fra keeperen (David de Gea). Så enkelt er det. Det var en taktisk ting.

Lokalavisen Manchester Evening News gir Jones nådeløse 1 av 10 på børsen for de 45 minuttene han var på banen. Avisen skriver at Jones skapte «kaos» i sitt eget forsvar.

«Sørgelig», «grusom» og «pinlig» er blant adjektivene som tas i bruk av The Sun, som gir Jones 2 av 10 på børsen.

Etter å ha fått smake på sin første Premier League-omgang for sesongen, er det grunn til å tro at Phil Jones må smøre seg med tålmodighet før han får sjansen av Solskjær igjen.

Publisert: 25.11.19 kl. 11:08

