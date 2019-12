BEDRE OG BEDRE: Martin Samuelsen har virkelig funnet formen i FK Haugesund i høst. Foto: Knut Espen Svegaarden

Martin Samuelsen (22) måtte hjem for å få hjelp: – Jeg hadde null energi

HAUGESUND (VG) Han var i store klubber som Manchester City og West Ham, ble kåret til «årets fotballtalent 2016» – og fikk A-landslagsdebuten sin som 19-åring. Så sa det stopp. Martin Samuelsen (22) måtte hjem til Haugesund for å finne hjelp – og seg selv.

– Jeg måtte bygge opp igjen den mentale grunnmuren, sier Martin Samuelsen til VG der vi sitter på Haugesund stadion og prater – om veien fra akademiene i store engelske klubber og til mer «ned-på-jorda» i FK Haugesund.

Det var tid for selvransakelse og re-start, få orden på livet og karrieren.

For fra å være «han andre Martin» på landslaget høsten 2016 under Per-Mathias Høgmo, med tre A-landskamper og en spektakulær scoring mot San Marino, forsvant plutselig Samuelsen helt fra bildet da Lars Lagerbäck overtok i 2017.

– Karrieren min har vært ekstremt brokete, sier Martin Samuelsen da vi ber ham om å forklare, med egne ord, hva som egentlig skjedde på veien fra 1500 mål (!) i Djerv 1919, via akademier, utlån her og der – og til det som nå blir cupfinalen med FK Haugesund.

– Da jeg dro til Manchester City som 14-åring så var jeg kanskje ikke helt klar. Egentlig hadde jeg ikke så lyst heller, følte mer at det var forventet at jeg dro da sjansen kom, sier Martin Samuelsen ærlig.

Han følte ikke at han fikk særlig med sjanser, noe som gikk ut over både selvtillit og selvbildet. I tillegg hadde han kun fotballen. Det ble noe bedre i West Ham der han, som han sier det selv: «alltid presterte nok til å holde meg flytende.» Men det var fortsatt noe som manglet.

– Jeg var nok for mye alene – lenge. Jeg fikk ikke den hjelpen jeg trengte. Det ble nesten sånn at jeg gruet meg til treningene. Og det endte på mange måter med at jeg var energi-tom allerede FØR kampene hadde startet. Folk trodde jeg var lat da de så meg spille. Men jeg hadde null energi. Tanken var tom, det er sannheten, sier Martin Samuelsen.

Til slutt skjønte han at han trengte et trygt miljø rundt seg - og sa ja til å reise hjem til FK Haugesund, bo hjemme - og få ro rundt seg og sitt. Han fant noen å prate med, noen som kunne nøste opp i tanke-flokene hans. Operasjon re-start var igang.

– Jeg tenkte på feil ting, fotball var altoppslukende. Jeg kom ikke ut av det. Og det ble en sperre, sier Martin Samuelsen om 2017 og 2018. Det var lysglimt innimellom, og sakte, men sikkert fikk han orden på tankene sine. Det igjen førte godt med seg på fotballbanen.

Martin Samuelsen Født: 17. april 1997 i Haugesund. Ungdomsfotball: −2010: Djerv 1919. 2010–12 Vard. 2012–15 Manchester City. 2015: West Ham. Seniorfotball: West Ham 2015-? Utlån: Peterborough 2015–16 og 2017, Blackburn 2016, Burton Albion 2918, Venlo 2018, FK Haugesund 2019. Landskamper/mål Norge aldersbestemt: 36/4. Landskamper/mål Norge senior: 3/1.

– For å bygge opp igjen den mentale grunnmuren, har jeg gitt meg selv litt «slack», jeg har dykket i meg selv. Og jeg har fått hjelp, sier Martin Samuelsen.

Målet er å få inn stabilitet, både mentalt og fotballmessig.

– Mitt øverste nivå som fotballspiller har alltid vært høyt. Men det handler om å bli stabil, at jeg må stole mer på meg selv og gjøre de gode tingene oftere, sier Samuelsen – som har fått mer og mer tillit, og blitt bedre og bedre utover sesongen.

Foran cupfinalen står han med 38 kamper og 14 mål for FK Haugesund (serie, cup og e-cup) i 2019. Han sendte klubben til den første cupfinalen siden 2007, en finale han selv var til stede på som 10-åring. Da hadde Martin Samuelsen vært ballgutt under semifinalen på Haugesund stadion.

Nå får han altså spille cupfinale selv, alle Haugesund-hjerter gleder seg over at en av byens «bortkomne» sønner er tilbake der de mener han hører hjemme. Men hva skjer videre?

– Jeg har et halvt år igjen av kontrakten med West Ham. Så vi får se hva som skjer etter cupfinalen. Men jeg har lyst til å være i Haugesund neste sesong, sier Martin Samuelsen.

– Hvor tror du at du er om to år?

– Forhåpentligvis ute på nye eventyr, svarer Martin Samuelsen – som fortsatt vokser, i en alder av 22 år. Nå har han passert 190 centimeter.

– Det må vel stoppe snart – ellers blir jeg som Peter Crouch, ler han.

