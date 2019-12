SIGNERTE: Ronny Deila signerte torsdag ettermiddag papirene som gjør ham til Vålerenga-trener også de tre neste sesongene. Til venstre styreleder i Vålerenga Elite, Thomas Baardseng. Foto: Gisle Oddstad

Vålerenga forlenger med Deila

VALLE HOVIN (VG) Noen trodde han ville få sparken. I stedet forlenger Vålerenga Ronny Deilas kontrakt. Han har nå kontrakt ut 2022 – og Deila (44) går betydelig NED i lønn.

Det samme gjør daglig leder Erik Espeseth. VIF strammer inn, og lederne i klubben tar sin del av ansvaret.

Det er dagens nyhet(er) fra VIF-kontorene på Valle Hovin i Oslo. VG fikk overvære Deila-signeringen live på et møterom på stadion torsdag ettermiddag.

Gleden var naturlig nok stor hos både Deila og styreleder i Vålerenga Elite, Thomas Baardseng, over å kunne fortelle hvordan klubben har konkludert etter den trøblete 2019-sesongen:

Ronny Deila er rett mann til å ta Vålerenga videre, tross tidenes dårligste høstsesong.

– Det har vært mange møter, både i styrene og med Ronny, og vi har tenkt oss nøye om. Men det var aldri, egentlig, aktuelt å gjøre noe annet enn å fortsette med Ronny Deila, så lenge han er motivert for å lede Vålerenga inn i fremtiden, med den modellen vi har bestemt oss for å ha i klubben nå, sier styreleder Baardseng til VG.

Mye av grunnen til at Deila får fornyet tillit og en forlenget kontrakt, er at Vålerenga mer enn noen gang skal satse ungt og lokalt – og at klubbens ledelse ikke er i tvil om at Deila er rett mann til å utvikle klubben sportslig videre, med egenproduserte spillere som en hovedingrediens.

Deila selv er glad for at klubben har bestemt seg for NOE. For han innrømmer at frustrasjonen har vært der – ofte.

– Jeg har stilt meg spørsmålet «Hva er vi?» Vi er ikke best, vi er ikke dårligst, vi bruker ikke mest penger, men heller ikke færrest kroner, det meste er midt imellom, men nå har i hvert fall klubben bestemt seg for hva den vil være. Og det er viktig, mener Deila.

KLAR: Ronny Deila, sammen med styreleder Vålerenga Elite, Thomas Baardseng (til venstre) og daglig leder Erik Espeseth. Foto: Gisle Oddstad

– Ronny Deila er den viktigste personen i utviklingen av unge spillere i Vålerenga, sier daglig leder Erik Espeseth – som er stolt av følgende:

I 2013 hadde klubben tre spillere på aldersbestemte norske landslag. I 2019 har Vålerenga hatt 19 spillere i aksjon på de samme type landslag. I tillegg har Vålerenga nå fått til et samarbeid med 19 klubber på Østlandet.

– Vi har det beste akademiet i Norge. Det er opp til meg å få mer ut av dette enn Vålerenga har gjort, og jeg gleder meg, sier Ronny Deila.

– Hva gikk galt i Vålerenga høsten 2019?

Ronny Deila må naturlig nok få det spørsmålet, siden VIF var nummer fire med 25 poeng etter halvspilt serie – men tok kun ni – 9 – usle poeng i høstsesongen.

Først og fremst strekker han armene i været og sier at det er for dårlig, og at han var ekstremt skuffet over både seg selv og laget.

– Vi ønsket å fortsette som vi hadde startet sesongen. Vi var ganske gode i første halvdel av sesongen, sier Deila. Så lister han opp hva som gikk galt:

* Kontinuiteten manglet fullstendig i laguttakene.

* Vi har en ambisiøs spillestil, og den ble vanskelig å gjennomføre med så mange spillere ute: Vi mistet spillestilen vår.

* Etter kampen mot Lillestrøm var både Herolind Shala, Deyver Vega og Aron Dønnum ute. Så mistet vi Jonatan Tollås Nation for sesongen. Og så ble Chidera Ejuke solgt. Adam Larsen var ute med skade, Mohammed Abu slet med fysikken. Vi fikk aldri «satt» et lag, og det er klart at når både kaptein og visekaptein er ute, så mister du lederskap på banen.

* Vålerenga bommet i sommerens overgangsvindu. Vi fikk ikke nok ut av de vi hentet.

* Vi var ineffektive, scoret kun på en av 6,5 sjanser i høst.

* Trenergruppen vår ble også passive, som spillerne.

* Jeg hadde prolaps i ryggen, slet med det i august og september, før jeg ble operert i oktober, og jeg manglet nok mye energi selv. Jeg var ikke offensiv nok, men jeg burde taklet motgangen bedre, sier Ronny Deila.

– Hvorfor skal det bli noe bedre, med deg som leder i 2020?

– Vi har staket ut en kurs som alle er enige om. Fire spillere fra akademiet er nå i A-stallen, og planen er å ta opp tre-fire til, samtidig som stallen skal slankes, noen rutinerte som ikke bidrar nok – de skal bort.

– Vi skal satse mer ungt, mer lokalt, få utbytte av den satsingen klubben har hatt i yngres avdeling de fire siste årene. Vi har også mye å hente når det gjelder skader, der noe av det vi opplevde burde vært unngått, fordi vi må ha flere av våre rutinerte spillere skadefrie i større grad.

– Er du rett mann her?

– Jeg mener det, jeg skal fortsette å bygge klubben videre, med mer kvalitet, en enda tydeligere stil, mer utvikling – og klubben må stå bedre på egne ben. Vålerenga er en selgende klubb, som skal være godt drevet. Og det er vi, tross hva mange tror, sier Ronny Deila – og får støtte av daglig leder Erik Espeseth og styreformann Thomas Baardseng her.

Ronny Deila Født: 21. september 1971 Klubber som spiller: Urædd (-1992), Odd (1993–2004), Viking (2005), Strømsgodset (2006–08). Klubber som trener: Strømsgodset (2004–05, assistent, 2006–14 hovedtrener), Celtic (2014–16), Vålerenga (2017-?) Meritter som spiller: Cupmester med Odd (2000). Meritter som trener: Serie- (2013) og cupmester (2010) med Strømsgodset. Dobbel seriemester (2014/15 og 2015/16), og cupmester, med Celtic (2014/15).

– Vi må bare ha en klar plan for hva vi vil, og det mener jeg vi endelig har nå, etter samtalene og erkjennelsen av hva som skjedde i høst, sier Deila.

– Hvorfor er Deila rett mann, Baardseng?

– Vålerenga må bli tydeligere i hva klubben ønsker – også utad, svarer styreleder Baardseng og føler seg sikker på at Deila er rett mann for den jobben.

– Vi skal «den veien», unge spillere, Oslo-identitet – og en sunn økonomisk drift over tid. Og der blir Ronny Deila en viktig mann for Vålerenga, mener styreleder Thomas Baardseng.

Og alle tre er samstemte om én ting: De er svært fornøyd med Vålerengas supportere. Selv om det har vært dårlige resultater, har de møtt opp og støttet laget hele veien.

– Helt klart landets beste supportere, mener Erik Espeseth.

