Ingebrigtsen ferdig i Belgia - nærmer seg ny klubb

Kåre Ingebrigtsen (54) tar over kypriotiske APOEL Nicosia. Det ble klart midt under hans siste kamp som trener i Belgia.

Underveis i Oostendes kamp mot Charleroi, hvor Ingebrigtsen ledet laget til et 5–0-tap, meldte klubben på Twitter at det blir hans siste kamp som trener for laget.

– Det er etter hans eget ønske. KVO har blitt enige med Nicosia som lar han dra, skriver de på Twitter.

Også APOEL har bekreftet at Ingebrigtsen trolig blir klubbens nye trener. De skriver på Twitter at den tidligere RBK-treneren reiser til Kypros lørdag for å sluttføre avtalen.

APOEL Nicosia er samme klubb som John Arne Riise spilte for i 2014/15. Det er en av de største klubbene på Kypros, de vant ligaen forrige sesong, og har deltatt i Champions League.

Ingebrigtsen blir andre norske trener i ligaen, Henning Berg leder AC Omonia som leder serien. APOEL ligger på 5. plass.

Ingebrigtsen fikk sparken i Rosenborg sommeren 2018, etter et år som arbeidsledig tok han over belgiske Oostende, det har ikke vært noen stor suksess. Laget ligger tredje sist i ligaen, og Ingebrigtsen avsluttet altså med å tape 5–0.

PS: Tidligere Vålerenga-spiller Ghyas Zahid er APOELs eiendom, men han er på utlån til Panathinaikos.

