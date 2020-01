BERISHA-BRØLET: Veton Berisha jubler for scoring mot Stabæk på Brann Stadion i juli. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Berisha beklager etter massiv kritikk: – Jeg har dårlig samvittighet

Bare dager før han skal tilbake på jobb for Brann, gjentok Veton Berisha (25) sitt frieri til vestlandsrivalen Viking. Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson mener Berisha har drevet et kynisk og egoistisk spill.

– Jeg beklager. Jeg burde ikke tatt en ny runde med dette. Jeg har dårlig samvittighet, sier Berisha til Stavanger Aftenblad torsdag kveld, bare timer etter at han på ny erklærte at han sterkt ønsket en overgang fra Brann til Viking, denne gangen i Stavanger Aftenblad-podkasten Studio A.

Samtidig rapporterer Viking-trener Bjarne Berntsen om stillstand i forhandlingene med Brann.

– Det har ikke vært kontakt siden nyttår, og da sto vi langt fra hverandre, sier Berntsen til VG.

– Jeg har en følelse av at det kommer til å løse seg. Fotball er en rar business, så du vet aldri, sier Brann-angriperen i Stavanger Aftenblad-podkasten .

– Jeg har hatt en fin tid der (Bergen), men det er her jeg har lyst å være, sier Egersund-fødte Berisha, som spilte i Viking fra 2010 til 2015.

Podkasten skal ha ført til mye kritikk på sosiale medier og Berisha ble kalt respektløs av TV 2s ekspert Erik Huseklepp.

Brann-trening mandag

Rett over nyttår uttrykte han et veldig sterkt ønske om å gå til Viking i et Bergens Tidende-intervju. Det skjedde få dager etter at Stavanger Aftenblad meldte om at et Berisha-bud på fem millioner kroner ble avslått av Brann.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt dette annet enn at Veton har tre år igjen av kontrakten med oss, skriver Branns sportssjef Rune Soltvedt i en tekstmelding til VG torsdag ettermiddag.

Han forventer at Berisha, i likhet med resten av gjengen, stiller på årets første trening førstkommende mandag.

Berisha: – Skjønner reaksjoner

– Det er ingen tvil om at han vil fremprovosere en overgang. Han spiller et høyt spill. Hvis det ikke blir overgang, har han satt seg i en dårlig posisjon overfor klubben, lagkameratene og fansen. Han har stukket kniven i ryggen på dem. Brann betalte mye for ham, og han har sikkert en høy lønn også. Han har ikke betalt tilbake ut fra forventningene, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson.

Veton Berisha har ikke besvart VGs henvendelser.

I Stavanger Aftenblad-podkasten sier han at han var forberedt på reaksjoner etter BT-intervjuet, samt at føler at han med intervjuet kunne påvirke sin egen fremtid.

– Jeg skjønner at det kommer reaksjoner fra folk i Bergen. Sånn er det. Sånn er gamet. Jeg visste hva jeg gjorde da jeg gjorde det. Det er fordi jeg hadde et så sterkt ønske om å komme hjem å spille for Viking, at jeg gjorde det intervjuet, sier han

Joacim Jonsson føler seg trygg på at overgangen kommer til å løse seg for Berisha, men han liker ikke fremgangsmåten.

– Har man en lang kontrakt, så må man forholde seg til den. Han burde holdt seg for god til dette. Han spiller et spill, og det er en kynisk og egoistisk tankegang, mener Jonsson.

Publisert: 09.01.20 kl. 23:21

