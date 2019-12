SA OPP: Daværende Skeid-trener Tom Nordlie viser VG rundt på Skeids hjemmebane Nordre Åsen i januar i år. Foto: Sindre Øgar

Skeid ønsker kvinnelige søkere som Nordlie-erstatter

Tom Nordlie (57) sa opp trenerjobben i Skeid for en kortidsjobb i Lillestrøm. Nå håper Skeid at kvinner vil søke på den ledige stillingen som A-lagstrener i Oslo-klubben.

Nå nettopp

«Av hensyn til klubbens nåværende sammensetning av ansatte, og bransjen for øvrig, oppfordres kvinner til å søke», heter det i utlysningen.

– Det er så enkelt at vi er en mannsdominert klubb i en mannsdominert bransje. Da er det naturlig å adressere at vi oppfordrer kvinner til å søke. Hvis det er kvinner som er kompetente nok, så skal de slippe å forklare med bakgrunn i kjønn hvorfor de er kompetente nok, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

les også Start-supportere gikk glipp av opprykket: – Aldri gå før det er slutt!

– Hvis Hege Riise hadde søkt, så skulle hun ha sluppet å forklare med bakgrunn i kjønn hvorfor hun er god nok, konkretiserer han.

– Ingen gimmick

Stillingsannonsen ble publisert for en drøy uke siden, og responsen så langt har vært god, ifølge Strand. Riktignok gjelder det mannlige søkere. Hittil har ingen kvinner søkt på stillingen i klubben som rykket ned til PostNord-ligaen (nivå tre) i år.

– Det er få kvinner med A-lisens nå, men det kommer til å være flere om en del år. Det er mange lovende trenere som er på vei opp og frem, mener Skeid-lederen.

les også Vålerenga forlenger med Deila

Da VG sjekket andelen kvinner i sportslige apparater rundt A-laget til klubbene i Eliteserien og Obosligaen i sommer, viste det seg at det kun var 4,5 prosent kvinner rundt A-lagene i Eliteserien og 2,9 prosent kvinner rundt A-lagene i Obosligaen.

I rollene som sportssjefer, hovedtrenere og assistenttrenere var det kun menn.

Tom Nordlie lyktes dårlig som LSKs «redningsmann»:

Skeid var blant klubbene med hundre prosent menn i sitt støtteapparat da VG sjekket i mai.

– Vi flytter bare en liten, liten barriere. Dette er ingen gimmick. Det ville vært like naturlig for et transportarbeidsfirma med bare menn å gjøre dette, sier Strand.

– Kompetanse er det avgjørende for oss. Hvis det er kvinner som treffer på våre ønsker, så er det fint om de melder seg. De ville fått en like fair vurdering som alle andre. For oss er det ikke noe poeng å ansette kvinner bare for å ansette kvinner, tillegger han.

Publisert: 13.12.19 kl. 21:19

Mer om