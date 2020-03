IRRITERT: Ole Gunnar Solskjær mener Manchester United får et handikap før Manchester-derbyet. Her på benken i forbindelse med bortekampen mot Derby. Foto: Darren Staples / PA Images

Solskjær raser mot handikap før Manchester-derby: – Hva er poenget?

DERBY (VG) Ole Gunnar Solskjær (47) var nok en gang svært opptatt av å understreke at Manchester United har fått dårlige forutsetninger av fotballforbundet før et viktig oppgjør.

Nordmannen klaget over at laget hans måtte spille mandagen før den første Europa League-kampen borte mot Club Brugge i februar. Nå er han på krigsstien igjen.

Denne gangen er han misfornøyd med at Manchester City får 24 timer mer hvile enn dem før søndagens lokalderby på Old Trafford, som han beskriver som «en av sesongens viktigste kamper».

Kristiansunderen hadde fått spørsmål om han synes laget hans, som har spilt ni kamper på rad uten tap, allerede har rukket å bli et «annerledes lag» siden sist de møtte City i ligacupen den 29. januar.

– Ja, litt, sier Solskjær før han dreier svaret sitt inn på det han åpenbart ønsker å understreke:

– Men så har du den hjelpen vi får av forbundet igjen, de ekstra 24 timene som City har fått.

47-åringen hadde vært i godt humør gjennom hele pressekonferansen etter torsdagens 3–0-seier over Derby, men skiftet humør og fremstod irritert.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor! Det er et derby på søndag, og vi må spille torsdag kveld. Hva er poenget med det? Det gjør ikke spillet rettferdig.

Manchester City spilte sin åttedelsfinale i FA-cupen onsdag kveld. Da slo de Sheffield Wednesday 1–0 på bortebane.

– Det var det samme da vi slo dem (City) sist, for å være ærlig, da spilte vi onsdagen og de tirsdagen i forveien. De 24 timene er viktige, så nå må vi være flinke til å restituere, sier Solskjær.

– Har dere klaget over det til forbundet?

– Det er ikke noe poeng i det!

– Jeg har ikke … jeg tror ikke vi kan det. Du får bare beskjed om når du skal spille. Vi har ikke fått noe hjelp før denne her, sier Solskjær.

Søndag klokken 17.30 spilles sesongens fjerde Manchester-derby. Så langt er det Solskjær som har hatt et overtak mot Pep Guardiola: United har vunnet to av kampene, begge på bortebane, mens City vant overbevisende 3–1 på Old Trafford i den første av to semifinaler i ligacupen.

