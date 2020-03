SPESIELLE TIDER: Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United til ti strake kamper uten tap, men er usikker på hvor mange flere kamper det blir fremover. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær vil støtte Premier League-avlysning

Innspurten av den europeiske fotballsesongen er i det blå på grunn av coronaviruset. Ole Gunnar Solskjær (47) forstår hvis det betyr at Premier League og Europa League avlyses.

Manchester United har fortsatt alt å spille for i begge turneringer, i tillegg til FA-cupen der de skal spille kvartfinale, men Solskjær har full forståelse for at helsen må settes foran fotballen.

På spørsmål om hva han vil ha forståelse for en avlysning av Premier League- og Europa League-innspurten, svarer nordmannen:

– Jeg ville forstått det under disse forholdene. Det er opp til ekspertene å bestemme. Den største bekymringen må være folkets generelle helse. Vi støtter den avgjørelsen som tas.

Scott McTominay, som stilte til pressekonferanse sammen med Solskjær i Østerrike onsdag kveld, svarer slik på spørsmål om hva han vil synes dersom Liverpool skulle miste Premier League-tittelen ved en eventuell avlysning av sesongen:

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Man kan ikke si for mye om det.

I Italia er all idrett stanset frem til den 3. april. Spania, Frankrike og Tyskland har besluttet å spille kamper for lukkede dører. Onsdag ble oppgjøret mellom Manchester City og Arsenal utsatt fordi flere spillere fra sistnevnte klubb har blitt satt i karantene.

Torsdag kveld spiller Manchester United mot LASK i den første av to åttedelsfinaler i Europa League. Oppgjøret skal spilles for lukkede dører i østerrikske Linz som et tiltak mot spredning av coronaviruset.

– Vi vet ikke hva som kommer til å skje. Vi må bare fortsette. Jeg mener at fotball er for fans. Uten fans er vi ingenting. Jeg mener at kampene alltid burde være for dem, selv om de fortsatt vises på TV, sier Solskjær og fortsetter:

– Kanskje får vi en annen beskjed i morgen, neste uke eller om to uker.

To av torsdagens åttedelsfinaler i Europa League. Sevilla–Roma og Inter–Getafe, er utsatt på grunn av coronaviruset.

– Spillerne er fokuserte og bare konsentrerte på jobben. Dette er vanskelige omstendigheter, ikke bare for fotball, men for hele samfunnet. Vi må bare gjøre det vi blir bedt om, og spille kampen hvis det er det myndighetene mener vi burde. Vi har forberedt kampen som vanlig, sier Solskjær.

– Vi må skape vår egen stemning innad i laget under kampen. De er vant til å trene uten tilskuere, og vi spiller til tider treningskamper bak lukkede dører, så jeg tviler ikke på om spillerne mine er i stand til å prestere selv uten tilskuere, sier han og legger til:

– Det blir en merkeligere atmosfære, men vi skal gjøre det beste ut av det.

