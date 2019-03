NYTT MÅL: Raheem Sterling setter på plass hjememfansen etter sitt fjerde mål på to kamper denne landslagsperioden. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Sterling svarte slik på rasistiske tilrop

(Montenegro - England 1–5) Raheem Sterling og de engelske spillerne ble utsatt for rasistiske lyder fra tribunene i Montenegro, men det stoppet ikke den engelske festen.

Raheem Sterling feiret med å ta pekefingrene til ørene da han la på til 5–1 like før slutt.

– Han var tydelig misfornøyd med hjemmefansen i kveld og ønsket å gjøre et poeng etter å ha scoret, meldte reporteren Gary Flintloff på BBC Radio.

Gjennom kampen kunne man høre rasistiske rop fra hjemmefansen mot engelske spillere. Også Danny Rose fikk høre det da han pådro seg et gult kort på overtid.

England står nå med fem strake seirer for første gang under ledelse av Gareth Southgate. De to første kampene i EM-kvaliken har gitt ti mål (5–0 over Tsjekkia fredag).

Men England kom skjevt ut i Montenegro. Etter uheldig forsvarsspill fra Michael Keane ga Marko Vesovic vertene 1–0 i 17. minutt på deres første mulighet.

MÅLFEST: Harry Kane (i forgrunnen), Raheem Sterling, Ross Barkley og Jordan Henderson lekte seg i storseieren til England over Montenegro. Foto: CARL RECINE / X03807

Bare kvarteret senere gjorde Keane opp for seg med et hodestøt assistert av Ross Barkley. I foranledningen lagde Vesovic et unødvendig frispark.

Barkley la på til 2–1 og 3–1 i midtperioden av kampen. Mellom Barkleys mål misbrukte Fatos Beciraj en stor sjanse til å utligne til 2–2 for Montenegro.

Sterling med assist og mål

Resten av kampen handlet om England. Raheem Sterling serverte Harry Kane på åpent mål til 4–1 tyve minutter før slutt. Ti minutter senere scoret Sterling selv alene med keeper.

Dermed har han fire mål på de to siste landskampene - sist ble det hat trick i mot Tsjekkia:

Totalt har Manchester Citys Sterling ti målpoeng på sine siste fire kamper.

Fransk målfest - Ronaldo skadet

Som ventet ble Frankrike mange hakk for store for Erik Hamréns Island. Mål fra Samuel Umtiti, Olivier Giroud, Kylian Mbappé og Antoine Griezmann ga 4–0-seier.

For Portugal ble det en tung kveld mot Serbia. Cristiano Ronaldo måtte ut med en strekkskade etter halvtimen spilt. Før det hadde Ajax-helten Dusan Tadic sendt gjestene i ledelse på straffe. Danilo Pereira berget et nytt poeng for Portugal på hjemmebane. Fredag ble det 0–0 hjemme mot Ukraina.



