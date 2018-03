Mener Eriksen er minst like god som Modric og Kroos

Publisert: 22.03.18 14:54

Luka Modric og Toni Kroos har orkestrert Real Madrid til to strake Champions League-titler. Danmarks landslagssjef Åge Hareide mener Christian Eriksen ikke står tilbake for noen av dem.

Tottenhams offensive midtbanespiller er Hareides desidert største stjerne på det danske landslaget, og nordmannen holder ikke ordene tilbake når han snakker om Eriksen.

Like god som de beste

– Når man ser på spillere sentralt på Real Madrid og Barcelona, så er det ingen av dem som er bedre enn Christian, sier Hareide, og mener med det at Eriksen er minst like god, om ikke bedre enn spillere som Luka Modric, Toni Kroos, Ivan Rakitic og Andrés Iniesta.

Hareide fortsetter:

– Luka Modric gikk fra Tottenham til Real Madrid, og da var han ikke like god som det Christian er nå.

Da kroaten gikk fra Spurs til Madrid i 2012, var han 26 år, like gammel som Eriksen er nå. Da hadde han vært i London-klubben i fire år, spilt 127 ligakamper, scoret 13 mål og stått for 17 målgivende pasninger.

Christian Eriksen er selv inne i sin femte sesong med Tottenham, men målpoengmessig har han en bedre statistikk. På 163 kamper står dansken med 38 mål og 12 assist i Premier League.

Og for Danmark har han herjet. Med sine elleve scoringer i kvaliken og i de to playoffkampene mot Irland var han en sterk bidragsyter til at Danmark blir å finne i Russland-VM til sommeren.

– Han har hatt en fantastisk fin utvikling under Mauricio Pochettino i Tottenham. Det er et lag som spillet en veldig fin fotball, en fotball vi er inspirert av. Nå får dessuten Tottenham et nytt stadion, så hvorfor skulle han ikke fortsette i London? spør Eriksens norske landslagssjef.

Selv stresser ikke Eriksen med å bytte klubb, men virker å være åpen for å bytte ut Tottenham-drakta dersom det rette tilbudet kommer på bordet.

– For å være helt ærlig, tenker jeg ikke noe på å bytte klubb. Man har sine drømmer, men hva er realistisk og kommer til å skje? Det ser man først når tilbudet ligger på bordet. Akkurat nå er jeg fornøyd med å være i Tottenham, sier han.

Torsdag er det Danmark Eriksen igjen skal representere. Nasjonen ligger på en respektabel 12. plass på FIFA-rankingen og møter Panama, rangert som nummer 53 i verden, fire plasser foran Norge. Det er den virkelige starten på Danmarks oppkjøring til sommerens VM, der laget er i gruppe med Australia, Peru og Frankrike.

Hareide har beholdt stammen i troppen, men både Andreas Bjelland (f) og Jannik Vestergaard (f) har meldt avbud. Panama kom seg overraskende til VM-sluttspillet via en tredjeplass i den mellomamerikanske gruppen med en 2-1-hjemmeseier over Costa Rica i den aller siste kvalkampen. Har spilt tre privatkamper i etterkant: Grenada (5-0), Iran (1-2) og Wales (1-1).

Det er ikke så greit melde noe om hvor gode Panama er med litt under tre måneder igjen til VM, men vi tror Danmark skal være gode nok for en klar seier.

