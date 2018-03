«Moi» irriterte Guardiola: – Tror han kommer til å huske meg

Med ett mål og én assist påførte Mohamed «Moi» Elyounoussi (23) Manchester City deres første hjemmetap på ett år og tre måneder. Nordmannen tror ikke Pep Guardiola glemmer ham med det første.

Etter 17 minutter banket 23-åringen inn 1–1 på en av verdens tøffeste stadioner å gjeste. Og etter 71 minutter kjørte han karusell med Yaya Touré før han elegant stakk fri Michael Lang.

Vips så hadde Basel påført mektige City deres første hjemmetap på 36 kamper – og den norske landslagsspilleren hadde maktet å irritere en av fotballverdens største managere.

– Jeg tror han kommer til å huske meg, for jeg så at han ble tydelig irritert på begge målene. Det er et godt tegn å kunne irritere ham, sier Mohamed Elyounoussi til VG torsdag morgen.

Etter kampen snudde Manchester City-manager Pep Guardiola seg da han passerte nordmannen i intervjusonen, gikk tilbake og gratulerte ham med en god kamp.

– Han sa det til meg personlig, og gratulerte meg med hvordan jeg hadde spilt. Det var stort å høre det fra den største treneren i verden, sier Elyounoussi.

– Kanskje bra jeg ikke scoret enda ett

Flere klubber har fått opp øynene for venstrekanten som siden sommeren 2016 har imponert for sveitsiske Basel. I januar mente «Moi» selv at eventuelle beilere ville måtte bla opp tett opp til 300 millioner kroner for å lokke Basel til å selge .

Det ble ikke noe januarsalg, men til sommeren kommer nok et overgangsvindu der pengesterke klubber skal spikre sin lag inn mot en ny sesong.

23-åringen tror i alle fall ikke at markedsverdien hans falt etter onsdagens storspill.

– Det er kanskje bra at jeg ikke scoret enda et mål, for da hadde den kanskje steget for mye. Verdien min er nok bra nå, sier «Moi», som tviler på om mål og målgivende på Etihad er nok til at City selv skal komme og banke på døren hans i Basel.

Tror på de en av de største ligaene

Hvor neste steg eventuelt blir, ønsker han ikke å bruke for mye tankekraft på ennå.

– Jeg må bare fortsette å prestere som jeg gjør. Men jeg ser for meg at det blir en av de største ligaene i Europa. Så får man eventuelt se hvilke klubber det er snakk om. Etter en sånn prestasjon er det nok enda flere klubber som har åpnet øynene, tror «Moi».

– En enda større klubb som spiller i Champions League, kanskje?

– Jeg fikk ikke noe mindre mersmak etter dette. Det hadde vært kult å spille i Champions League videre.