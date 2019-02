TAP: Nordveit i duell med sin gamle lagkamerat Noble. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Handsmål stoppet Nordveit i Fulham-debuten

(West Ham - Fulham 2–1) Handsmålet til Javier Hernandez (30) hjalp West Ham å snu kampen mot nedrykkstruede Fulham, som Håvard Nordtveit (28) debuterte for fredag kveld.

28-åringen ble hentet inn på lån fra Hoffenheim i januar, men fikk debuten først nå - mot sin gamle klubb West Ham.

Der hadde han en vanskelig sesong i 2016/17. West Ham-debuten for to og et halvt år siden var ingen suksess, da pådro han seg gult kort og lagde straffe i 1–2-tapet mot Domzale i Europa League-kvalifisering. I Premier League-debuten mot Chelsea for West Ham var han også uheldig.

Fredag kveld klarte Nordtveit seg bedre. Han var ikke involvert i baklengsmålene, og leverte solid både defensivt og offensivt fra sin stopperposisjon.

– Juks

Det så faktisk bra ut for Fulham som tok ledelsen ved Ryan Babel, men så utlignet Javier Hernandez med hånden. Nordtveit sto tett på da meksikaneren handset ballen inn uten at dommeren fikk det med seg.

– Vi liker ikke dette, det er juks. VAR hadde fikset den, men uansett er det ikke bra av #Chicharito», sa Erik Huseklepp i TV 2s studio, også Jesper Mathisen kommenterte situasjonen, men på litt sarkastisk vis på Twitter:

VAR brukes ikke i Premier League før neste sesong.

Etter utligningen falt nedrykkstruede Fulham fullstendig sammen. West Ham kjørte over gjestene på London Stadium, og Issa Diop headet inn 2–1.

West Ham hadde store sjanser til å sette 3–1, men en god Sergio Rico i Fulham-buret sto i veien, samt tverrliggeren etter et knallhardt Marco Arnautovic-skudd sto lenge i veien. Før Michail Antonio headet inn målet som drepte spenningen i kampen.

Med tap på London Stadium er veien opp til trygg plass for Nordtveit, Claudio Ranieri og resten av Fulham. Avstanden er åtte poeng med 11 kamper igjen.