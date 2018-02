NEI TIL KINA: Ohi Omoijuanfo ønsket ikke en overgang til kinesiske Henan Jianye. Her under kamp mot Kristiansund den 24. september 2017. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Derfor sa Stabæk-Ohi nei til over 10 millioner i lønn

Han takket nei til superlønn og hisset på seg sportssjefen. Nå forklarer Ohi Omoijuanfo (24) hvorfor han blir i Stabæk.

– Penger er ikke det eneste som er viktig. Derfor bestemte jeg meg for å bli, sier Stabæk-stjernen til VG.

Stabæk takket ja til et bud på mellom 20 og 25 millioner kroner fra den kinesiske toppklubben Henan Jianye.

På bordet lå det også, etter det VG erfarer, et tilbud om en årslønn på over 10 millioner kroner netto for spissen med 17 seriemål forrige sesong.

Likevel valgte Ohi Omoijuanfo å takke nei. Det gjorde sportssjef Inge André Olsen irritert . Han kalte spissens avgjørelse «vemodig» fordi de økonomiske rammene i overgangen «ville gitt [Stabæk] pusterom i lang, lang tid».

– Kunne muligens sikret fremtiden min

I utgangspunktet ønsket ikke Ohi å uttale seg om saken, men etter å ha blitt oppmerksom på sportssjefens uttalelser, utdyper han valget overfor VG.

– Jeg har hele tiden visst om at det har vært mye spekulasjoner rundt hvorfvidt jeg kom til å bli i Stabæk, men det første jeg hørte om et konkret tilbud, var bare for et par dager siden, sier angriperen med én landskamp for Norge.

Det kinesiske overgangsvinduet stenger den 28. februar, og med kort tid igjen til fristen ønsket han ikke å forhaste seg.

– Med tre dager igjen hvor jeg måtte signere på dokumenter personlig, ga det meg veldig kort tid til å ta en beslutning, sier Ohi.

Han er åpen om at det lå store penger på bordet både for Stabæk og ham selv.

– Avtalen ville vært økonomisk givende, ikke bare for klubben, men også meg selv. Den kunne muligens sikret fremtiden min, noe som gjorde valget enda vanskeligere.

Kontrakt ut 2020

Omoijuanfo ble også koblet til danske Midtjylland etter at klubben solgte Alexander Sørloth til Crystal Palace. Etter det VG får opplyst, var han ett av to alternativer, men valget falt til slutt på den ukrainske 20-åringen Artem Dovbyk.

Nå blir Oslo-gutten værende i Stabæk og Eliteserien minst frem til sommeren.

– Jeg ønsker å forbedre spillet mitt og spille på høyeste nivå, men først og fremst har jeg forpliktet meg til Stabæk. Jeg håper at jeg nå kan konsentrere meg om spillet mitt, forbedre meg og hjelpe klubben til å nå så høy posisjon som mulig, sier Ohi.

Han har kontrakt med Stabæk ut 2020-sesongen.