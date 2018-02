Stolt pappa Sørloth om overgangen: – Fortsatt uvirkelig

Publisert: 01.02.18 10:39

FOTBALL 2018-02-01T09:39:14Z

Morgenen etter at Alexander Sørloth (22) ble klar for Crystal Palace, er Gøran Sørloth i ekstase over sønnens overgang til Premier League-klubben.

Overgangen, som ble bekreftet sent natt til torsdag , gjør at Alexander Sørloth tar nok et steg i karrieren. Pappa Gøran Sørloth har fortsatt ikke klart å ta det helt inn over seg.

– Det er jo fortsatt litt uvirkelig, det har gått så fort. Jeg har sett en fin utvikling for Alexander, fra Groningen til FC Midtjylland, men at det skulle gå så fort, er nesten merkelig, sier han, og legger til at han ikke er noen stor fan av overganger halvveis i sesongen.

– Jeg håpet jo egentlig at han skulle bli i Midtjylland ut sesongen siden de gjør det så bra nå. Men muligheten til å ta et steg til og utvikle seg i verdens tøffeste liga er fantastisk for han.

– Alltid hatt et øye til England

– Er dette noe han har drømt om lenge?

– Alexander hadde Chelsea som favorittlag da han var mindre og har alltid hatt et øye til engelsk fotball. Han har nok hatt noen hårete tanker i hodet, men det skal de jo ha. Nå har han tolv landskamper, han flytter grenser hele tiden. Men at det har gått så raskt er uvirkelig.

Tror ikke summen påvirker sønnen

Summer opp mot 200 millioner norske kroner blir nevnt i danske medier. Om det stemmer, vil det gjøre Sørloth til tidenes dyreste norske spiller. Gøran Sørloth tror likevel ikke sønnen vil kjenne på presset fra en så stor overgang.

– Jeg tror Alexander er bygd for å jobbe for å bli en bedre fotballspiller. Når kontrakten er skrevet under, begynner jobben. Da skal han bli en bedre spiller. Det er markedet som bestemmer, så man må bare forholde seg til hvordan det er.

Gøran Sørloth skal ikke til London selv i dag. Han har ganske andre planer.

– Nå skal jeg ut og gå til Lerkendal. Så skal jeg gå og kose meg i Trondheim i fire timer, sier han fornøyd.