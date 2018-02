Ustoppelige Salah fortsetter å herje: – En fryd å se på

Publisert: 24.02.18 17:50 Oppdatert: 24.02.18 18:48

FOTBALL 2018-02-24T16:50:42Z

(Liverpool – West Ham 4-1) Mohamed Salah (25) noterte seg for både scoring og assist da Liverpool scoret sitt 100. mål denne sesongen. Og Liverpool stoppet ikke ved den milepælen.

Mohamed Salah er gaven som ikke slutter å gi for Liverpool. Og nok en gang fikk West Ham unngjelde.

Forrige gang Liverpool og West Ham møttes, scoret egypteren to . Lørdag noterte han seg for nye målpoeng, denne gang med en målgivende pasning og en scoring.

Etter 29 minutter var det Emre Can raget aller høyest på en corner fra Salah. Han knuste West Ham-debutanten Patrice Evra i luften og stanget Liverpool i føringen.

Ifølge statistikkleverandøren Opta var det Liverpools scoring nummer 100 i alle turneringer denne sesongen.

Brennhet angrepstrio

Etter hvilen rødtrøyene notere seg for flere scoringer, og Salah skulle selv finne nettmaskene. Alex Oxlade-Chamberlain vartet opp med et glimrende stykke forarbeid da han tråklet seg forbi fire mann, før han fant Salah innenfor West Hams 16-meter.

Der har målmaskinen gjentatte ganger vist at han er dødelig effektiv. Det var han denne gangen også da han banket ballen kontrollert i det lengste hjørnet.

Det betyr at Salah, siden overgangen fra Roma , har scoret 31 mål for Liverpool i alle turneringer, og dermed tangerte han målrekorden til Liverpool-helten Luis Suárez .

Ikke lenge etter økte Roberto Firmino ledelsen for hjemmelaget, da han rundet en utrusende Adrian og satte ballen i det tomme buret. Sadio Mané skulle senere sørge for at samtlige i Liverpools angrepstrio havnet på scoringslisten, da han satte inn Liverpools fjerde for dagen.

– Som manager forventer du aldri kamper som dette. Du kan håpe på det, men det er sjeldent du får det. I dag fikk vi det. Det var en fryd å se på, sier Jürgen Klopp etter kampen.

– Dette er en av de beste kampene vi har spilt, noensinne. Uten tvil, legger han til.

Forbi United på tabellen

Dermed rundet ikke bare Liverpool tresifret antall scorede mål denne sesongen – de tok den opp til 103 scoringer. Manchester City er det eneste andre Premier League -laget med over 100 mål – de står med 111.

Michail Antonio scoret et trøstemål for West Ham, med det som faktisk var hans første involvering etter at han erstattet Manuel Lanzini.

Og med de tre poengene inntar Liverpool 2.-plassen i Premier League, og går forbi erkerival Manchester United på tabellen, som skal ut i en tøff kamp mot Chelsea (4. plass) på søndag.

Øvrige Premier League-resultater lørdag:

Leicester – Stoke 1-1

Bournemouth – Newcastle 2–2

Brighton – Swansea 4-1

Burnley – Southampton 1-1

West Brom – Huddersfield 1-2