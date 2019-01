GULLBALL-VINNER: I desember vant Ada Hegerberg gullballen. Foto: BENOIT TESSIER

NFF etter Hegerberg-møte: Uaktuell for VM - håper på comeback senere

Lise Klaveness, elitedirektør i NFF, har møtt Ada Hegerberg (23) om fremtiden. Gullball-vinneren blir uansett ikke med til VM, men Klaveness har håp om at Hegerberg tar på seg Norge-drakta igjen en dag.

Publisert: 15.01.19 10:11 Oppdatert: 15.01.19 10:39

– Ada var krystallklar på at hun er uaktuell for VM, og hun ga uttrykk for at hun vil ha ro rundt dette valget. Dette må vi respektere, sier Lise Klaveness til VG.

Hun og Hegerberg har nylig hatt et fysisk møte.

Hegerberg ga seg på landslaget sensommeren 2017 etter et fiasko-EM. Hun kritiserte NFF på flere områder: Ledelsen, planleggingen, forberedelser og gjennomføringen var etter hennes skjønn for svak.

I desember ble Hegerberg første kvinnelige spiller som mottok Gullballen.

– Fint møte

Dagen etter avslørte Lise Klaveness, som begynte som elitedirektør i NFF i høst, at hun og Hegerberg var i dialog om et møte. Klaveness la til at møtet var ønsket uavhengig av Gullball-kåringen, og at målet for møtet ikke var å få med Hegerberg til VM.

– Jeg har hatt løpende telefonkontakt med Ada Hegerberg siden jeg startet i NFF, og nå nylig hadde hun og jeg også et fysisk møte. Det var et fint møte, hvor jeg også fikk anledning til å gratulere henne direkte med bragden det er å vinne Ballon d’or, forteller Klaveness.

Hegerberg har bøttet inn mål for Lyon siden 2014. Klubben har vunnet Champions League de siste tre årene. VM går i Frankrike og finalen spilles i Lyon - hennes hjemby.

Håper på comeback

Likevel uttalte Hegerberg på Skavlan i helgen at hun ikke vil ha noe problem med det. Hegerberg sa det var «ekstremt trist» å ikke spille for landet sitt, men at valget om å gi seg på landslaget føles fortsatt riktig.

– Undertegnede ønsker imidlertid å ha en generell dialog med henne for det første for å kunne innhente referanser fra en norsk spiller i Europas beste klubb, men også for å kunne legge forholdene til rette for å kunne diskutere landslagsspill på lengre sikt. Det skjer mye bra på kvinnesiden i norsk toppfotball for tiden. Det satses reelt på økt profesjonalisering i alle ledd av toppfotballen, sier Klaveness.

– Er det et håp for at Hegerberg gjør Norge-comeback en dag?

– Ada er ung og har fremtiden foran seg. Jeg håper og tror at hun på sikt vil kunne bli motivert for landslagsspill igjen. Jeg har selv opplevd å ta en beslutning om å aldri mer spille landslagsfotball, for så å finne tilbake med påfølgende gode år med flagget på brystet, svarer Klaveness.

Hun svarer ikke på VGs spørsmål om hvor «skoen trykken» for Hegerberg.

PS! VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Hegerberg.

